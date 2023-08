Nedaleko západního okraje Olomouce už začala firma připravovat území pro stavbu chybějícího úseku D35.

Na západním okraji Olomouce začala příprava území pro stavbu chybějícího úseku dálnice D35. | Video: Tauberová Daniela

Více než tři kilometry dálnice chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít budovat v příštím roce. V červenci zahájilo výběrové řízení na firmu, která tento úsek západního obchvatu Olomouce postaví.

V minulém týdnu se na polích mezi západním okrajem Olomouce a Křelovem-Břuchotínem objevila těžká technika. Firma zahájila přípravu „placu“ pro stavbu chybějícího kousku západního obchvatu Olomouce - D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa.

Zakletý úsek D35 Olomouc - Hradec má povolení. Takto se tam pojede

Zakázku získala společnosti Skanska, které za skrývku ornice, kácení křovin a stromů a celou řadu dalších úkolů zaplatí ŘSD něco přes 17 milionů korun.

Zahájení přípravy staveniště neuniklo zahrádkářům z osady na okraji Křelova, kterou autostráda přetne.

„Tady ty zahrádky už půjdou pryč. Tato chatka přijde zbourat,“ ukazují senioři hranici záboru.

D55 Olomouc - Kokory má definitivně zelenou. Takto teď vypadá stavba

"To už neprodám"

Před 25 lety přišli manželé z Olomouce do zahrádkářské kolonie za klidem. Chtěli si pěstovat vlastní zeleninu a ovoce a relaxovat.

„Teď budeme mít 100 metrů od chatky dálnici. Povede sice v takovém ‚žlabu‘, takže to snad trochu utlumí hluk, ale je konec pohody. Stavba nám navíc znehodnotí majetek. Pozemky potřebné pro stavbu vykoupili, my, co zůstáváme, jsme nahraní. Zahrádka, chatka, skleník, to už neprodám. Kdo by to taky chtěl, u dálnice,“ kroutí smutně hlavou senior z Olomouce. Jméno si nepřál zveřejnit.

„Jednám ještě s právníkem, jestli nemáme šanci na odškodnění. Nerad bych si úplně zavřel dveře,“ vysvětluje.

Konec špuntu u Globusu, obchvat má povolení. Kdy začne stavba

ŘSD plánuje zahájení stavby samotného dálničního úseku v první polovině příštího roku.

Letos v červenci zahájilo výběrové řízení na firmu, která 3,2 kilometru obchvatu postaví. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno 25. září. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,150 miliardy korun, bez DPH.

Podle infoletáku ke stavbě by se po novém úseku obchvatu mělo začít jezdit v roce 2026.

Do té doby musejí řidiči přetrpět „provizorium“ vybudované v roce 2007 a počkat si v kolonách před kruhovým objezdem u hypermarketu Globus, kde se pravidelně tvoří fronty aut na všech příjezdových ramenech.