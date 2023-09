Životní úlovek přišel s životní láskou. Na společný víkend na Mušově nikdy nezapomenou Sima a Pepa z Hané. Z vody vytáhli více než dvoumetrového sumce, vážícího sedmdesát kilogramů. Na kaprařský prut bez lanka.

Zamilovaný pár z Hané vyrazil o víkendu na jih Moravy a ulovil obřího sumce | Foto: Josef Bič

"Musím a chci poděkovat Simči, která si vybrala prut i neobvyklou nástrahu (to je tajemství), kterou sama navlékla. Při záběru zasekla toto monstrum a chvíli ho vodila po Mušově, nebo spíš on tahal ji," usmíval se Josef Bič z Vyškova, který podle svých slov za čtyřicet let rybaření nikdy podobně velkou rybu nechytil.

Líčili na kapry a zabral obří dravec

"Vytáhli jsme ho po víc jak půl hodině ke břehu a bez lodi, na obyčejný silon na kapry a malý háček. Tento sumec je naše společná trofejní a životní ryba," dodal vášnivý rybář.

Macek dál brázdí vody u Dolních Věstonic. "Pomazlili jsme se s ním, vyfotili a pustili," uzavřela Sima Drozdová z Prostějova.