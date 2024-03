Zámek Plumlov, který byl v loňském roce prohlášen Národní kulturní památkou, získal dotaci 56 milionů korun na opravu fasády. Práce by mohly začít už o prázdninách.

Tisková konference, Zámek Plumlov, 28.2. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Třicet let se zámek opravoval jen po malých částech.

"Celá desetiletí náš zámek strádal. Od roku 1994, kdy ho získalo město Plumlov, se začala karta obracet k lepšímu. Za těch třicet let se zde udělalo neskutečné množství práce. Vždyť do té doby byl zámek v havarijním stavu a veřejnosti nepřístupný," ohlédla se starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Několikaletý projekt

Jako čerstvá národní kulturní památka získal plumlovský zámek dotaci 56 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. "Náklady na potřebné opravy přesahují 100 milionů, takže nám stále 50 milionů chybí. Věřím, že nám pomůže Olomoucký kraj a spustíme i veřejnou sbírku," informovala Jančíková.

Plumlovský zámek jako národní památka. "Snad dosáhneme lépe na dotace"

"Jsme v situaci, kdy už se opravovat po kouscích nedá. Fasáda je velká a na opravy náročná. Bude to stát peníze a čas. Počítáme, že za čtyři roky bude spravená severní fasáda zámku i vstupní brána a čelní fasáda," odhaduje starostka.

Zámek Plumlov Zámek Plumlov. Zdroj: www.plumlov-zamek.cz Plumlovský zámek byl postaven v letech 1680 - 1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v pořadí třetím majitelem plumlovského panství. Důvodem této stavby byla absence rezidence, odpovídající jejich bohatství a společenskému postavení. Nástupci Karla z Lichtenštejna, knížeti Karlu Eusebiovi, to příliš nevadilo, neboť se trvale zdržoval ve Valticích, ale jeho syn, podnikavý Jan Adam, se začal zabývat myšlenkou na opravu a přestavbu plumlovského hradu.

Zámek je postaven v ose východ západ ve výšce 70 metrů od hladiny rybníka. Výška je 42 metrů, šířka 16 metrů a délka 61 metrů. Nepoměr mezi výškou a šířkou zámku je dán tím, že nebyl dodržen původní projekt Karla Eusebia, ve kterém od chodby měly být pokoje i na nádvorní straně zámku. Autor projektu na Plumlově nikdy osobně nebyl a umístění zámku nechal na svém synu Janu Adamovi.

Zámek nebyl nikdy dokončen. Unikátem je, že má 9 podlaží. Šest nadzemních pater, půdu a dvě podzemní patra.

První přijde na řadu severní fasáda takzvaného vysokého zámku

"Práce by měly trvat přibližně čtyři roky a naplánovány jsou do několika etap. Pracovat se bude od března do konce října, podle počasí. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby," upřesnil místostarosta Plumlova Marek Otruba. S opravami by se mohlo začít na konci letošního léta.

Restaurátorské dílo

"Protože historická stavba nebyla dokončena, je zámek učebnicí stavebnictví tehdejší doby. Zámecká fasáda je nádherná a je důležité jí navrátit někdejší krásu. Pro plumlovský zámek bylo zásadní, že v roce 2009 byl osloven památkový architekt Václav Girsa. On tehdy definoval výjimečnost celého objektu," řekl architekt Zdeněk Beran, který zpracoval projekt rekonstrukce. "Musíme si uvědomit, že opravy fasády budou restaurátorským dílem, s minimem zednické práce," uzavřel Beran.

Zámek v Plumlově se stal národní kulturní památkou

Kraj hodlá podat pomocnou ruku.

"Jedním z cílů kraje je rozvoj živého kulturního dědictví. Právě v Plumlově se nám ho daří naplňovat. Suma, která je potřeba na dokončení rekonstrukce zámecké fasády, není malá. Mohu garantovat, že Olomoucký kraj tuto akci podpoří," slíbil Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje. O výši krajské podpory rozhodnou zastupitelé nejpozději v červnu.

Vybrali jsme pro vás:

Světový den vody s nevšedním zážitkem. Plumlovská přehrada se otevře veřejnosti

Ostudy Prostějova, 2. díl: Místní nádraží, co s ním bude

Takoví jsme byli. Vzpomínky na starý Prostějov: komunistický převrat, únor 1948

Objížďka mezi Prostějovem a Olomoucí. Bez známky ale projedete