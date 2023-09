Vrátit se do starých časů a života na letním sídle, obdivovat krásné interiéry s historickým nábytkem, míšeňským porcelánem a arcibiskupskými kočáry? Zámek v Náměšti na Hané návštěvníkům nabízí spoustu nečekaných zážitků.

Zámek v Náměšti na Hané | Video: Vránová Magda

Návštěva zámku v Náměšti na Hané bývá pro většinu návštěvníků velmi příjemným překvapením.

„Turisté, kteří k nám zavítají, jsou překvapeni tím, co všechno jim zámek nabídne a jak je vybavený. Mnozí ani nečekají, že je u nás na výběr z několika prohlídkových okruhů. Nadšeně pak obdivují historické interiéry, vzácný míšeňský porcelán, útulné pokojíčky v patře nebo arcibiskupské kočáry,“ vyjmenovala kastelánka Jitka Vychodilová.

V létě je na zámku slyšet nejvíce češtinu, slovenštinu nebo polštinu. Turisté se sem po covidu postupně vracejí a nechybí ani návštěvníci z Olomouckého kraje. V pokladně zámku funguje informační centrum, kde si lidé mohou kromě vstupenek koupit také suvenýry a získat letáčky a mapky pro turisty.

Kdy je otevřeno:

zámek

- květen až září: od úterý do neděle a během státních svátků od 9 do 17 hodin

- říjen – víkendy a státní svátky od 9 do 16 hodin

Zámek v Náměšti na HanéZdroj: Deník/Magda Vránová- listopad až březen: zavřeno

- duben: víkendy a státní svátky od 9 do 16 hodin

- poslední prohlídka začíná hodinu před koncem provozní doby

- poslední prohlídka trasy C a D začíná v 15 hodin



zámecký park

- celoročně od 7 do 19 hodin

Přímo u vstupu do zámku je pro cyklisty k dispozici nabíjecí stanice pro elektrokola, ve vstupním vestibulu možnost příjemného posezení a na nádvoří je automat na kávu.

„Čas zbývající do začátku prohlídky mohou lidé využít shlédnutím výstavy v zámeckém areálu, procházkou po zámecké zahradě nebo vycházkou k amfiteátru. Na oběd si mohou zajít do zámecké restaurace. Po prohlídce zámku ještě turisty často láká procházka Terezským údolím,“ popsala kastelánka.

Sídlo vybudované v raně klasicistním stylu žije nejen během letní turistické sezony, ale doslova od jara až do zimy. První akcí roku obvykle bývají velikonoční programy pro děti, pak následuje zahájení nové sezony.

„Zároveň se otevírá muzeum a aktuální výstavy regionálních umělců a výtvarníků. V květnu míváme turnaj v pétanque a výstavu psů. V létě pořádáme akci s názvem Odpoledne s večerníčkem a velmi oblíbené prohlídky s podtitulem Květiny pro zámeckou paní. Zámecké interiéry zdobí zkušení floristé, kteří se specializují na výzdobu historických objektů a památek,“ uvedla Jitka Vychodilová.

Prohlídkové trasy:

Trasa A: provede návštěvníky přízemím zámku, kde se nacházejí reprezentační prostory a knihovna. Je zakončena výkladem o arcibiskupských kočárech. Délka prohlídky je 20 až 30 minut.

Trasa B: provede turisty přízemím zámku a obytnými prostorami prvním patře. Součástí jsou také arcibiskupské kočáry. Délka prohlídky je 50 až 55 minut.

Trasa C: provádí se celým zámkem, zámeckou kaplí a nechybí ani arcibiskupské kočáry. Délka prohlídky je přibližně 65 minut. (prohlídky probíhají v červenci a srpnu, mimo tyto měsíce je možná po předchozí domluvě)

Trasa D: kopíruje trasu C a je rozšířena o areál pozůstatku středověkého hradu. Délka prohlídky je 70 minut. (prohlídky probíhají v červenci a srpnu, mimo tyto měsíce je možná po předchozí domluvě)

Rodiny s dětmi si oblíbily také akci nazvanou Z pohádky do pohádky, říjnové Slámové a dýňové tvoření nebo listopadový Tajemný zámek.

„V době adventu zveme na výrobu věnců a dekorací a dětský komponovaný pořad Kouzlo adventu. Mezi Štědrým dnem a Silvestrem pořádáme program Vánoce na zámku. Snažíme se pro návštěvníky připravit zajímavé akce v průběhu celého roku a jsme rádi, že se jim u nás líbí a rádi se sem vracejí,“ dodala kastelánka Jitka Vychodilová.

OTÁZKA PRO STAROSTKU Dianu Huňkovou

Starostka Náměště na Hané Diana HuňkováZdroj: Archiv Diany HuňkovéDo jakých investičních akcí se městys v letošním roce pustí?

O prázdninách jsme zkolaudovali novou cyklostezku o délce přibližně 1 200 metrů, která vede z Náměšti na Hané do Drahanovic. Podařilo se nám získat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje, celkové náklady na cyklostezku přesáhly devět milionů korun. Připravujeme také rozsáhlou revitalizaci zámeckého parku. Pokud se nám podaří v příštím roce získat dotaci, probíhala by realizace v následujících třech letech.

Zajímavosti o Náměšti na Hané

- První písemná zmínka o Náměšti na Hané pochází z roku 1141 z listiny olomouckého biskupa Zdíka.

- Historický název městys byl Náměšti na Hané navrácen na základě zákona 23. ledna 2007.

- V Náměšti neustále roste počet obyvatel, k 1. lednu 2023 měla 2186 občanů. Ti za prací obvykle dojíždějí do Olomouce, Prostějova či Litovle.

- V městyse je mateřská i základní škola. Místní mohou využít ordinaci praktického lékaře pro děti i dospělé a ordinace odborných lékařů.

- Náměšť obklopují lesy, podél toku říčky Šumice se rozkládá přírodní rezervace Terezské údolí.

- Hlavní dominantou městyse je klasicistní zámek postavený hrabětem Bonaventurou z Harrachu ve druhé polovině 18. století. Zámek je majetkem městyse. Kromě této kulturní památky je v Náměšti také zřícenina hradu a takzvaný Dolní zámek (dnes sladovna).

Zdroj: městys Náměšť na Hané

Zajímavosti v okolí

- přírodní park Velký Kosíř nabízí naučné stezky a rozhlednu

- zámek Čechy pod Kosířem

- muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

- muzeum veteránů ve Slatinicích

- Lázně Slatinice