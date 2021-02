Přestavět? Bourat? Zámek v Dlouhé Loučce rozděluje obec, brzy bude jasno

Že břemeno, které na sebe vezme obec koupí rozlehlého zámku, bude velké a těžké, bylo jasné všem v Dlouhé Loučce. Přesto do toho obec šla a téměř 30 let chátrající objekt koupila od soukromé firmy za 300 tisíc korun. Uplynuly necelé dva roky a stále není jasné, co se zámkem dál a kde na to vzít.

Dlouhá Loučka, zámek, leden 2021 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Obec je rozdělena, stejně jako zastupitelé, kteří budou o osudu zámku hlasovat. Zatím se vloni propadla jedna klenba ve věžovém schodišti vedle kaple a zřítila se další stěna. Vedení obce již před rokem a půl nechalo zpracovat studii, která rozkresluje několik variant. Maximalistická předpokládá zachování celého zámku, což by stálo stovky milionů korun. „Nejúspornější počítá se zachováním kaple a jedné místnosti, přístavby v modernějším duchu,“ popisoval starosta Ladislav Koláček zajímavou verzi, kterou by viděl jako nejvíce schůdnou. „Bavíme se o čtyřiceti milionech,“ mírnil přehnaný optimismus. Bez dotace to nepůjde. Německý řád školu v Dlouhé Loučce nedostane. Nevzdají to, obává se ředitel Přečíst článek › Emoce jsou velké Jasno v tom, kterou cestou se obec vydá, by chtěl mít do poloviny letošního roku. Déle už podle něj přešlapovat nelze, aby bylo co zachraňovat. Že se jedná o třaskavé téma, potvrzují nekončící diskuse na jednáních zastupitelstva. Varianty rozdělují zastupitele i celou obec. „Emoce jsou velké,“ shrnul starosta. Nejdéle sloužící starosta: Nálada ve společnosti se zhoršila Přečíst článek › Většina se kloní spíše k „dietnější“ podobě záchrany objektu. Možnosti zřízení menšího muzea a renovace kaple. Vize chce dát na jaře na stůl i Zámecký tým. V obci se hovoří o anketě, jejíž výsledek by sice zastupitele nezavazoval, ale posloužit by mohl jako vodítko při hlasování o variantách. V areálu zatím probíhá základní údržba a likvidace náletů a rumiska. Díky Zámeckému týmu, který vyhlásil sbírku na záchranu objektu v co největším rozsahu a finance na opravy sbírá i prodejem triček, papírových vlaštovek či 200 let starých hřebíků z objektu, se vloni podařilo zrestaurovat nástěnné malby francouzských zajatců z druhé světové války. Vedle pomníku byl vztyčen kámen s pamětní deskou upřesňující počet vojáků z období napoleonských válek – pochováno zde bylo 1230 vojáků čtyř armád. Zámek tehdy sloužil jako polní špitál. Sbírají plechovky, prodávají trička. Aby zachránili zámek v Dlouhé Loučce Přečíst článek › Sídlo arcibiskupa i sklad obuvi



Zámek nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr Německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Objekt naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho katastrofálního stavu.

Do roku 2019 vlastnila zámek zlínská firma Elitex strojírna, od níž objekt s pozemkem o výměře přes pět tisíc metrů a zahradou o rozloze více než tisíc metrů čtverečních koupila Obec Dlouhá Loučka.

