Zámek v Dlouhé Loučce dál bez ortelu. Ve hře je proměna se zachováním jeho části

Co s ním? Rozlousknout zásadní otázku týkající se osudu zchátralého zámku v Dlouhé Loučce není jednoduché. Podle vedení místní samosprávy by jasná odpověď měla padnout do konce jejího funkčního období, tedy zhruba do října příštího roku, kdy lidé půjdou volit nové zastupitele měst a obcí. Pomoci má architektonická studie, kterou obec zadala odborníkům. Na stole by měla být v nejbližších týdnech.

Zámek v Dlouhé Loučce, říjen 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Ve hře o budoucnost zchátralého zámku jsou stále v podstatě tři varianty. Každá z nich má v obci své podporovatele i odpůrce. Zachování celého zámku, kde se vloni propadly a zřítily další části, by stálo stovky milionů korun. Demolicí a vyčištěním areálu navazujícího na zámecký park by zase obec přišla o kus historie. Reálným řešením se proto jeví kompromis, a to snaha zrekonstruovat pouze některé části, včetně relativně zachovalé zámecké kaple. Původní podobu historického objektu by mohla připomínat torza, například přízemní část obvodové zdi mezi levým a pravým křídlem. „Čekáme na studii, která byla zadána architektonické kanceláři v Olomouci. Předpokládáme, že ji budeme mít na stole v listopadu. Pak půjde do zastupitelstva, které by mělo zaujmout jasné stanovisko. Do poloviny příštího roku by mělo rozhodnout, jak dál se zámkem,“ nastínil starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček. Jak se žije v Dlouhé Loučce? Pojďte na návštěvu Přečíst článek › Objekt, který je zejména ve středové část v katastrofálním stavu, odborníci letos znovu prošli a posoudili jeho aktuální technický stav. Starosta předpokládá, že jasno o zámku, který je v majetku obce, bude ještě do konce stávajícího volebního období. Dlouhá Loučka předloni koupila 30 let chátrající zámek od soukromé společnosti za 300 tisíc korun. V zámeckém areálu od té doby probíhá základní údržba a likvidace náletů a rumiska. Díky Zámeckému týmu, který vyhlásil sbírku na záchranu objektu v co největším rozsahu a finance na opravy sbírá i prodejem triček, papírových vlaštovek či 200 let starých hřebíků z objektu, se vloni podařilo zrestaurovat nástěnné malby francouzských zajatců z druhé světové války. Vedle pomníku byl vztyčen kámen s pamětní deskou upřesňující počet vojáků z období napoleonských válek – pochováno zde bylo 1230 vojáků čtyř armád. Zámek tehdy sloužil jako polní špitál. Barokní rezidence i sklad obuvi



Zámek v Dlouhé LoučceZdroj: DENÍK/Jiří KopáčZámek nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr Německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.



Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště. Objekt naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho katastrofálního stavu.



Do roku 2019 vlastnila zámek zlínská firma Elitex strojírna, od níž objekt s pozemkem o výměře přes pět tisíc metrů a zahradou o rozloze více než tisíc metrů čtverečních koupila Obec Dlouhá Loučka.



