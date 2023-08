VIDEO: Zálohování „petek“ v olomouckém Kauflandu se chytlo. Lákají slevy

„Baví mě to. Petky nemusím doma šlapat a nosit do kontejneru. Místo mám, jen na ně nesmím zapomenout, když jedeme nakupovat. Získáme tak slevu na minerálky. Nemá to chybu,“ ukazuje zhruba šedesátnice na poutač s aktuální slevovou akcí, zatímco manžel láduje „petky“ do speciálního výkupního automatu.

Zálohování „petek“ v Kauflandu zákazníky baví. Projekt řetězce se rozšíří do Zlína. | Video: Tauberová Daniela