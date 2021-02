Nejvyšší soud odmítl dovolání ženské větve Německého řádu v kauze základní školy v Dlouhé Loučce. Česká provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské v roce 2019 neuspěla s takzvanou určovací žalobou u olomouckého okresního soudu ani s odvoláním ke krajskému soudu. Podle soudů je nezpochybnitelným vlastníkem školního objektu a pozemků obec Dlouhá Loučka.

Základní škola v Dlouhé Loučce, leden 2021 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Je to úleva, i když asi ne definitivní,“ reagoval starosta Dlouhé Loučka Ladislav Koláček, když na konci ledna dostal do ruky usnesení Nejvyššího soudu. „Dovolání je odmítnuto Nejvyšším soudem, ale nechali se slyšet, že to poženou dál: Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dokud nevyčerpají všechny možnosti,“ dodal s obavami.