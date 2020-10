Zákaz nočního vycházení v Olomouci: takto vypadal první večer

Vláda se rozhodla přitvrdit a přijmout nová opatření, která by měla pomoci zastavit masivně se šířící koronavirus. Platí od středy. V době od 21:00 do 04:59 lze jít jen do práce, vykonávat venku povolání nebo venčit v okolí bydliště psa.

Náměstí hrdinů v Olomouci, po 21. hodině. Úterý 27. října (vlevo) a ve středu 28. října (vpravo), kdy už platil nový zákaz nočního vycházení | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová