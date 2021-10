„Zjišťovali jsme aktuálně situaci v Olomouckém kraji a nevíme o žádném podniku, kde by byly takové rozbroje kvůli tomu, že by se chystal totální zákaz kouření,“ sdělila Olomouckému deníku Anna Komárková, vedoucí regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Olomoucký kraj.

Své základní organizace má svaz KOVO v 62 firmách po celém regionu.

„Všude mají kuřáci možnost využít vyhrazené místo – kuřácký koutek. Snad jen v sýrárně na Olomoucku tomu tak není, ale jsou to potravináři, takže by to mělo logiku. Nebyly kvůli tomu žádné nepokoje,“ zmínila právnička.

Vyhrazená místa ve firmách

Společnost Brazzale Moravia v Litovli, o kterou by se mělo jednat, však vyhradila pracovníkům závislým na kouření tabákových výrobků místo, kde se v rámci přestávek mohou oddávat zlozvyku.

„Máme řadu zaměstnanců, kteří kouří a venku mají vyčleněný prostor. Ten se má i nějakým způsobem kultivovat, aby tam mohli pobýt i v chladných měsících,“ upřesnil Olomouckému deníku zástupce firmy.

Řadu kuřáků zaměstnává jedna z největších firem na Olomoucku - uničovský UNEX.

„Společnost UNEX má v rámci svých výrobních areálů vyhrazena místa určená pro kouření, tato místa jsou vybavena popelníky,“ sdělil mluvčí společnosti Boris Keka. „O úplném zákazu kouření v tuto chvíli neuvažuje,“ doplnil tiskový mluvčí.

Fakultka: 13 kuřáckých míst

Spoustu kuřáků mají v řadách svých zaměstnanců i nemocnice. Ta největší, Fakultní nemocnice Olomouc, se již v roce 2016 připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic. Cílem projektu je stát se nekuřáckou nemocnicí, omezit negativní důsledky kouření a pomoci s odvykáním zaměstnancům i pacientům závislým na tabáku. Zřídila Centrum pro závislosti na tabáku, kam se mohou obracet všichni, kdo se rozhodli své závislosti zbavit a hledají odbornou pomoc.

V rozlehlém nemocničním areálu je povoleno kouřit, nejen klasické cigarety, ale také elektronické cigarety, avšak pouze na vyhrazených kuřáckých místech. Aktuálně jich je celkem 13. V dalších prostorách mimo vyhrazená místa včetně všech vnitřních prostor nemocnice je kouření zakázáno.

„Dlouho se uvažovalo o tom, jestli nařídit absolutní zákaz kouření. Nicméně je to velice diskutabilní,“ reagoval mluvčí největší středomoravské nemocnice Adam Fritscher. „Jsme otevřený areál a je otázkou, zda je možné venku zakazovat lidem kouřit. A i kdyby se ukázalo, že to zákonné je, je to nevymahatelné,“ zdůraznil.

Vyhrazená místa pro kuřáky v areálu fakultní nemocnice v OlomouciZdroj: FNOL

Nemocnice považuje za úspěch dlouhodobého projektu, že zaměstnanci-kuřáci respektují pravidla a chodí kouřit pouze na vyhrazená místa.

Odboráři ze svazu Kovo brání zaměstnance firem, kde prosazují totální zákaz. Taková restrikce nemá podle nich oporu v legislativě.

„Žádný zaměstnavatel nemá právo svým zaměstnancům zakazovat cokoli, co jim coby svobodným občanům nezakazuje zákon. Takové opatření by se mohlo stát nebezpečným precedentem k dalším zákazům,“ reagoval pro ČTK Jan Janoušek za odborový svaz Kovo Jihočeského kraje.