V těchto dnech se dočkali. Dopravní značení vypuzující těžkou tranzitní dopravu ze silnice II/435 ale zatím chybí.

„Jsme rádi, že magistrát rozhodl a tranzitní doprava už nemůže do obcí. Dva roky jsme za to bojovali, vznikla kvůli tomu i petice,“ reagovala v úterý starostka Charvát Jarmila Kowalczuková.

„Je to obrovská zátěž pro obec, obyvatele žijící v domech podél komunikace, ve kterých se v podstatě nedá žít,“ dodala.

Podle starostky už několik rodin uvažovalo o tom, že se odstěhuje. „Jedna rodina s malými dětmi to před čtyřmi měsíci udělala. Nedivím se jim,“ poznamenala Kowalczuková.

Zahlcení výrobci značek

Za vypuzení tranzitu nad 12 tun ze silnice II/435 v úseku D35 – sjezd Nemilany - Polkovice nejvíce bojovala Radka Skopalová z Charvát, která chodila a psala na úřady, aby přistoupily alespoň na přechodnou úpravu provozu a lidem se ulevilo. Sama žije hned u rušné komunikace.

„Jsme rádi, že jsme se konečně dočkali. Jen dopravní značení, které jsme netrpělivě vyhlíželi, zatím není vidět. Byli jsme ujištěni, že je to otázka dvou týdnů,“ řekla v úterý Deníku.

Značky měly být na stanovených místech od 10. listopadu. Zatím je vidět jen zabetonované patky.

„Na značky se čeká. Výrobci byli zahlceni velkou zakázkou pro ŘSD, přeznačení nasávacích oblastí u dálnic v celé ČR, se kterou se museli vypořádat. Budou předposlední týden v listopadu,“ vysvětlil František Pěruška, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Do dalšího listopadu

Magistrát města Olomouce vydal rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu minulou středu, a to na dobu od 10. listopadu do 31. října příštího roku.

Podle Pěrušky souvisí dočasnost úlevy pro obce s koncem uzavírek v Přerově.

„Máme za to, že 99 procent dopravy, která tam jezdí, souvisí s uzavírkami v Přerově,“ sdělil.

Podle starostky Charvát se bude účinek opatření v boji s enormním zatížením obcí těžkou tranzitní dopravou vyhodnocovat. Dočasné omezení tranzitu může být podle úředníků vydáno opakovaně.

„Řidiči ale musí nové dopravní značení dodržovat. Pokud by se to nedělo, věřím, že ve spolupráci s policií se to podaří vymoci,“ uzavřela Kowalczuková.