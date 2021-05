Hned od začátku nového týdne otevře svoji předzahrádku například kavárna a restaurace Caffe Opera na olomouckém Horním náměstí. Přípravy jsou v plném proudu.

„Pódium už máme, přes víkend dáme do kupy židle a stoly,“ prozradil pan Němec, provozní Opery.

V pátek dopoledne ještě nebylo jasné, kdo a jak bude kontrolovat zákazníky, jestli splňují všechny vládou stanovené podmínky. Deníkem oslovení majitelé a provozovatelé to považovali za přítěž.

„Restrikce se furt mění, člověk v tom má guláš a do poslední chvíle neví, co bude nebo nebude platit,“ stěžovali si.

Kontrolovat budou jiní

Odpoledne vláda rozhodla, že zákazníci se budou muset prokazovat negativním testem, nebo potvrzením o očkování, případně prodělání covidu-19.

Zodpovědnost ale nespadá na provozovatele, nýbrž na jejich klientelu. Lidé musejí předložit dokumenty případné kontrole ze strany hygieny, policie.

Přístřešek u Mořice nepovolili

Vývoj jednání sledoval i František Lorenc, majitel dvou restaurací, které od loňského podzimu zůstaly zavřené. Výdejní okno by se totiž dle jeho slov nevyplatilo. Celkem okolo čtyřiceti zaměstnanců restaurací U Mořice a Drápal se tak vrátí do práce po více než sedmi měsících.

„Výčep nachystaný, trubky vyčištěné, květiny zasazené. V neděli ještě očistíme stoly a židle, stačí jen rozmístit,“ popsal aktuální stav.

Dle předpovědi počasí však předpokládá, že zahrádky budou přístupné o pár dní později. Památkáři mu totiž nepovolili přístřešek ani v podobě obyčejných slunečníků. U Mořice z důvodu historické lokality, v případě Drápala kvůli rušné křižovatce vedle budovy.

„Dokud nebude pěkně, neotevřeme. V chladnu a dešti to nemá smysl,“ reagoval František Lorenc.

Navzdory tomu i přísnějším hygienickým opatřením podnikatel věří, že lidé si venkovní posezení ujít nenechají a začnou obě restaurace navštěvovat jako před vyhlášením nouzového stavu.

Včelky: Pár dní počkáme

Na oběd, pivo či kafe venku si nejspíš budou muset počkat o něco déle i návštěvníci restaurace Fontána v příjemném prostředí Smetanových sadů.

Zástupci podniku byli přesvědčení, že pokud by povinnost kontroly hostů spadala na ně, nechali by v provozu jen výdejové okno.

Vzhledem k aktuální situaci by rádi zpřístupnili terasu i samoobslužný kiosek s posezením u Včelek, kam příští týden navezou nábytek.

„S manželkou plánujeme, že minimálně dva dny počkáme, co to udělá. Je to velmi specifické místo, navíc má pršet,“ svěřil se Libor Mysliveček, provozovatel Fontány.

Zvažuje i alternativu, kdy rozmístí stolky před restauraci, ale nechá v provozu výdej přes okno a zahrádka zůstane bez obsluhy. Toalety může veřejnost využívat u Včelek, kde jsou lavičky částečně pod stanem.

Vláda v pátek povolila i wifi, restaurace nebo kavárny je tak nebudou muset vypínat.