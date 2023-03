Otevřít relaxační zahradu s příjemnou terasou a malou kavárnou, která bude sloužit klientům olomouckého hospicu i veřejnosti. To je nový projekt týmu dobrovolníků ze spolku Dobré místo pro život. V těchto dnech byly dokončeny vizualizace, následovat bude příprava projektové dokumentace. Záměr by se měl realizovat po etapách.

Vizualizace zahrady u hospice na Sv. Kopečku | Foto: atelier-r

Nápad na proměnu zahrady v areálu hospicu na Svatém Kopečku vznikl přibližně před rokem, kdy si ji prohlédla předsedkyně spolku Dobré místo pro život Věra Zukalová.

„Pozemek byl zarostlý stromy a keři, téměř se tam nedalo projít. Zjistila jsem, že to vlastně žádná zahrada není, chtěla jsem to změnit a oslovila odborníky. S proměnou nám velmi pomáhá architekt Miroslav Pospíšil a krajinářský architekt Petr Mičola. Už jsou hotové vizualizace,“ sdělila Věra Zukalová, předsedkyně spolku Dobré místo pro život.

Samoobslužná kavárna

Nová zahrada bude přístupná nejen klientům hospicu a jejich rodinám, ale i široké veřejnosti. Lidé z ulice by měli vcházet přes samostatný vstupní prostor.

Počítá se také s malou samoobslužnou kavárnou. Každý by si tam mohl připravit šálek kávy a zaplatit za něj podobně jako v lesním baru.

Na rozlehlé terase by mohli posedět lidé z ulice, kteří by ale zároveň nerušili klienty hospicu a jejich blízké.

„Díky schodišti a výtahu bude možné dostat se z terasy až dolů do relaxační zahrady plné růží a květin. Veškeré dění bude probíhat v okolí majestátního ořešáku. Mohly by se tam příležitostně pořádat koncerty a divadelní představení. Součástí zahrady budou zelené ´ostrůvky´, kde budou mít klienti hospicu a jejich blízcí díky vhodně vysázeným keřům a stromům potřebné soukromí,“ popsala Věra Zukalová s tím, že projekt je rozdělen do několika etap.

Sbírka

Tým dobrovolníků z Dobrého místa pro život už aktivně shání finanční prostředky na proměnu zahrady. Během uplynulého víkendu proběhl ples spolku, kde se podařilo vybrat 170 tisíc korun.

VIDEO: Otevřeme zahradu pro Hospic na Sv. Kopečku

Zdroj: Youtube

Zároveň byl spuštěn sbírkový účet číslo 6482903399/0800, kam už mohou dárci z řad veřejnosti přispívat libovolnými částkami. Pomoci je možné také přiložením ruky k dílu nebo věnováním materiálu na rekonstrukci zahrady.

„Rádi bychom projekt Otevřeme zahradu realizovali bez dotací a z příspěvků obyvatel našeho regionu. Věřím, že se nám podaří zapojit širokou veřejnost a lidé budou mít k tomuto místu pozitivní vztah. O tématu odcházení a umírání se u nás zatím moc nemluví, a i to bychom chtěli změnit,“ dodala Věra Zukalová.

Podrobné informace o projektu na webu Dobrého místa pro život.