Už se kope do země. Na Hané vzniká další atraktivní prostor s trailovými stezkami pro bikery. V oblíbené výletní oblasti zvané Záhoří, kousek od plumlovské přehrady, jej buduje parta nadšenců v čele s Romanem Hájkem. Po devíti letech se jim podařilo získat poslední potřebné razítko. Na části zalesněného kopce vzniknou traily, které budou k dispozici široké veřejnosti.

Traily na Záhoří buduje parta nadšenců | Foto: FB/Roman Hájek

Samotný okruh by měl spadat do kategorie, kterou by měly zvládnout i menší děti.