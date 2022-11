Záchranáři otestují v ostrém provozu elektromobil Volkswagen ID.4 GTX

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (ZZS OK) testuje v ostrém provozu osobní elektromobil značky Volkswagen. Záchranáři chtějí zjistit, zda a za jakých podmínek by bylo možné v budoucnu zařadit elektromobily nastálo nejen do vozového parku ZZS OK, ale i na další zdravotnické záchranné služby v České republice.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje v ostrém provozu otestuje elektromobil Volkswagen ID.4 GTX. Vyjíždět bude coby lékařský vůz v systému rendez-vous v Olomouci a širším okolí. | Foto: ZZS Olomouckého kraje