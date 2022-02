„Bohužel možnost výjezdů do kraje za diváky je vzhledem k technické náročnosti pro divadlo velmi omezená a je možná jen v rámci open.air aktivit či do vybraných divadelních domů. Proto jsme rádi, že můžeme nabídnout divákům službu, které jim umožní navštívit představení na naší domovské scéně. Za to, že projekt může pokračovat, patří dík Olomouckému kraji, který tuto aktivitu podpořil,“ sdělil ředitel Moravského divadla David Gerneš.

ČD stáhly stadlery z provozu na Olomoucku, reklamují je

Podle krajského radního pro kulturu Jana Žůrka usiluje hejtmanství o to, aby kultura byla dostupná všem obyvatelům Olomouckého kraje.

„Moravské divadlo Olomouc patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v regionu a těší mě, že krajskou podporu vyvažuje také prostřednictvím svozů na představení či kočováním po kraji,“ uvedl Jan Žůrek.

Podmínkou pro svoz diváků autobusem je odběr nejméně 30 a maximálně 50 vstupenek na vybrané představení z produkce Moravského divadla. Nástupní místo se musí nacházet v Olomouckém kraji, pro diváky je pak zajištěna doprava do divadla a zpět k nástupnímu místu. Zájemci se mohou písemně obracet na e-mail zajezdy@mdol.cz.

Koleje Kašparova odmítli Hejčínští i komise. Gymnázium tam zvažuje internát

Pro domovy a kluby seniorů

Vedení divadla v minulém týdnu rozeslalo tuto nabídku vybraným obecním úřadům a domovům a klubům seniorů, které dlouhodobě pořádají zájezdy do divadla.

„Celková částka dotace je omezená, proto všem zájemcům doporučujeme, aby s objednávkami představení neváhali a kontaktovali nás co nejdříve,“ vyzval vedoucí prodeje a služeb Petr Zadorožný.

Projekt Mobilita za kulturou odstartovalo Moravské divadlo ve spolupráci s Olomouckým krajem na jaře loňského roku. Na nabídku okamžitě reagovaly obce a seniorské kluby z celého kraje. Na open-air představení v rámci letních akcí Moravské divadlo na Floře a Moravské divadelní léto tak zavítali například členové klubu seniorů z Oskavy, Loučné nad Desnou či Brodku u Přerova.