„Mumie měří přes dva metry, váží jeden a půl tuny, v průměru má osmdesát centimetrů. Roste tu miliony let,“ dozvěděli se návštěvníci od průvodkyně, jež oživila výklad pověstí spojenou s obřím krápníkem i hádankou objasňující, jak dlouho trvá, než v útrobách Třesína naroste jeden milimetr krápníku. „Je to zhruba deset let,“ prozradila.

Labyrint puklinových chodeb a dómů má délku 1250 metrů, zpřístupněných je zhruba 400. Výletníci z různých koutů Česka a ciziny v pátek obdivovali a fotili podzemní prostory bohatě zdobené krápníky a takzvanými sintrovými náteky. V jeskyni s názvem Kaple všichni zpozorněli, a to u největšího stalagmitu s názvem Mumie, který je symbolem podzemního systému v Mladči.

„Ano, lidé v těchto horkých dnech komentují, že se chodí chladit do jeskyně,“ potvrdila jeden z aktuálních důvodů návštěvy pozoruhodného podzemí zástupkyně vedoucího Správy Mladečských jeskyní Kateřina Klajblová.

„Už je mi líp. Úplně se mi tady v tom chladu ulevilo. Ani zima mi není,“ špitla žena středního věku druhé návštěvnici. Skupina v tu chvíli sestoupila do hloubky kolem 30 metrů pod povrchem.

„Vyrazili jsme se zchladit, je to tak. Taky chceme něco pěkného vidět. V Mladečských jeskyních jsme už v minulosti byli, líbilo se nám tady, ale vnučka je dnes na prohlídce poprvé,“ svěřili se manželé Jalůvkovi. S vnučkou Amálkou v pátek dopoledne přijeli do Mladče z Kopřivnice.

Když početná skupina turistů již zamířila k východu, sestupovala do nejnižší zpřístupněné části Mladečských jeskyní další parta návštěvníků. V pátek před polednem, kdy teploměr venku ukazoval 30 stupňů, byl o osvěžující prohlídku unikátních krasových jevů velký zájem.

Od ledna do poloviny srpna zavítalo do Mladečských jeskyní 17 640 turistů. Pro srovnání vloni za stejnou dobu to bylo 17 586.