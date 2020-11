„V úterý jsme dekontaminovali jedno z oddělení II. chirurgické kliniky olomoucké fakultní nemocnice. Během 15 minut jsme zbavili 15 místností nežádoucích virů a bakterií,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

„K dezinfekci prostor využíváme speciálního přístroje, tzv. mlhovače. Díky němu jsme schopní místnost o velikosti školní třídy dekontaminovat do jedné minuty. Zdravotníkům tak pomáháme s postupným návratem jejich oddělení do normálního provozu po tom, co byla určena k péči o pacienty s koronavirem,“ popsala.

Kromě největšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji a jeho oddělení „čistí“ hasiči pravidelně také odběrové stany, veřejné budovy, objekty sociálních či školských zařízení. Zařízení vážící zhruba 10 kilogramů dezinfikuje povrchy a prostředí takzvanou teplou mlhou o teplotě 50 až 60 stupňů Celsia.

„Celé místnosti jsme schopni dezinfikovat během několika desítek minut. Přístroj dezinfikuje vše, co se v místnosti nachází, bez poškození či zvlhnutí materiálů. Dekontaminuje například i počítač, telefon či tkaniny,“ vysvětlovala.

Od začátku září profesionálové HZS ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zlikvidovali nežádoucí viry a bakterie z téměř 120 budov.

Denně je v terénu také mobilní tým hasičů, který zajišťuje odběry vzorků napříč celým krajem. Vysílán je především tam, kde se předpokládají hromadné odběry.

„Vyjíždíme především do zařízení sociálních služeb. Od konce října jsme zajistili přes tisíc odběrů na 83 různých místech. Práci týmu koordinuje zdravotnické operační středisko ZZS Olomouckého kraje,“ uvedla Balážová.