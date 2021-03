„Průkopníci tohoto populárního trendu v Americe cvičili venku prakticky na čemkoliv - lešeňových trubkách nebo třeba rantlech, na kterých se dají dělat kliky. Hřiště se dá vytvořit z každého prostoru, který je venku,“ shrnuje filozofii street wourkoutu nadšenec tohoto sportu Michal Kaláb z Olomouce, který už ale úroveň posunul dál a s ukázkami toho, co všechno je možné na malém prostoru předvést, vystupuje na nejrůznějších akcích.

V Olomouci je dnes míst, na kterých se mohou mladí lidé vyřádit, několik. Vůbec první workoutové hřiště ale vyrostlo v Andělské ulici na Nových Sadech v areálu tamního Kaprodromu.

„Je zajímavé hlavně tím, že bylo úplně první - dříve tam totiž byly stroje na cvičení pro důchodce. Funguje někdy od léta roku 2014. Nejpopulárnější je dnes asi workoutové hřiště v Čechových sadech, které si lidé hodně oblíbili, protože je v centru a poblíž je dětské hřiště. Cvičí se také na sídlišti Povel,“ líčí.

Oblíbené i na vesnicích

V Přerově je sportoviště na přírodním koupališti Laguna, v Prostějově si mohou vyznavači moderního způsobu cvičení zlepšit kondici v Kolářových sadech nebo poblíž zimního stadionu. V Šumperku si mladí oblíbili prvky v těsném sousedství rybníku a nově zrekonstruovaného plaveckého areálu na Benátkách, menší soustava je i v Temenické ulici.

„Hodně oblíbený je dnes street workout také na vesnicích. Starostové totiž více pokukují po nových trendech, aby si udrželi mladé lidi na venkově - kromě cyklostezek se tedy snaží zavděčit i atraktivními venkovními aktivitami. Street workout je skvělá příležitost pro starosty obcí i v odlehlejších vesničkách, jak se věnovat rozvoji zdravého životního stylu. Lákadlem jsou tato hřiště i pro mladé rodiny, protože vidí, že jejich ratolesti mají kde cvičit,“ soudí.

Stačí jen přijít, neplatí se

A jaké cviky by měl umět člověk, který se na hřiště vypraví?

„Shyby, kliky na bradlech, dřepy, výpady - to je základ cviků, které by měl zvládnout každý. Když máte základ, posouváte se dál - pokročilejší už zkoušejí stojky, kliky ve stojkách a další cviky, hodně spjaté s gymnastikou. Výhodou je, že se dá pocvičit celé tělo - pažní, zádové svaly, břišní svalstvo a svaly dolních končetin. Jediné, co potřebujete, je přijít na hřiště. Za nic platit nemusíte,“ řekl.

Protože během pandemie platí řada omezení a jsou zavřená fitness centra, roste také zájem o koupi náčiní na domácí posilování.

„Na odbyt jdou hlavně pomůcky na cvičení doma s vlastní vahou, což koresponduje i s ideou workoutu. Velký zájem je o kolečko na posilování břišních svalů, stalky, hrazdy mezi dveře, závěsné systémy na přitahování, ale i švihadla a různé odporové gumy,“ vyjmenoval Michal Kaláb, který pomůcky i prodává.

Studentka: Dělám tam hlavně břicho

I když koronavirová pandemie nepřeje setkávání, na workoutových hřištích dnes zahlédnete mnohem více mladých lidí než dříve. Například osmnáctiletá Marie z Olomouce byla zvyklá chodit denně do fitka. Ta jsou ale už půl roku zavřená. Jedinou možností je tedy cvičit doma a v poslední době si oblíbila i workoutové hřiště v Čechových sadech.

„Dělám tam hlavně břicho. Nemám zase takovou sílu, abych mohla využít celou škálu možných cviků, která tato hřiště nabízejí,“ líčí studentka. „Ale je super, že tato hřiště existují a my, co cvičíme, máme v této šílené době možnost se sejít a vzájemně si pomoct. Sport lidi spojuje,“ uzavírá.