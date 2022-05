„Zabývá se metodou fotografování mokrým kolodiovým procesem na hliníkové a skleněné destičky. Právě takové snímky s vlastní podobiznou si budou moci lidé pořídit. Připraveni budou také mistři karikatur s motivy Divokého západu,“ slíbil mluvčí výstaviště Michal Poláček.

V indiánské osadě si návštěvníci vyzkoušejí řadu zábavných i naučných aktivit. Kdo bude mít zájem, může se pustit do rýžování zlata nebo si užít projížďku na ponících.

Součástí programu je také pistolnická show a ukázky triků s biči a lasy. Odvážlivci otestují jízdu na elektrickém býkovi.

Mexická hudba i bluegrass

Dvoudenní westernový veletrh má charitativní přínos.

„Každý z vystavovatelů vytvoří a daruje vlastní výrobek do aukce, v níž bude v rámci benefičního galavečera vydražen. Vybraná částka bude věnována ukrajinským dětem na letní aktivity v příměstském táboře v Aplikačním centru BALUO,“ vysvětlil mluvčí výstaviště.

V rámci akce proběhnou také odborné workshopy vystavovatelů. V pavilonu A vznikne scéna pro talk show s projekcí o cestovatelích po Jižní a Severní Americe Veronice Valterové a Danielu Hálovi. Projekce se uskuteční v pátek i v sobotu.

Sobotní program vyvrcholí koncertem kapely Mariachi Espuelas, která hraje klasickou mexickou hudbu a bluegrass.

Vystoupí také brněnské ženské smyčcové kvarteto Beladona Quartet s kolekcí filmových melodií. Koncert začíná v sobotu ve 13 hodin v pavilonu A.

Pořadatelé slibují stylové občerstvení a pokrmy americké kuchyně

. Dospělí za vstupenku zaplatí 150 korun, děti do 15 let mají vstup za 70 korun a studenti a senioři za 90 korun. Zvýhodněné rodinné vstupné pro 2 dospělé a až tři děti do 15 let přijde na 360 korun. Veletrh po oba dny probíhá v době od 9 do 18 hodin.