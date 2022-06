Areál olomouckého rozária budou během festivalu Vyznání růžím zdobit tisíce růží v plném květu. Pořadatelé připravili bohatý program, kde si každý najde to svoje, o zábavu pro všechny bude v pátek a sobotu postaráno až do 22. hodiny.

„Připraveny budou floristické show předních českých floristů. K vidění budou květinová aranžmá znázorňující v návaznosti na výročí rozária jednotlivé dekády posledních pěti desetiletí a také dva mimořádné exponáty. A to Zlatá růže Hradce Králové 2022 a růže odrůdy ´Libuše Šafránková´,“ uvedla ředitelka výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Malí návštěvníci se mohou těšit například na vystoupení loutkového divadla DAMDAM nebo autogramiádu Marky Míkové, držitelky Ceny Magnesia Litera 2022 za knihu pro děti a mládež. Podstatná část programu je určená pro rodiny s dětmi.

„Na místě budou mimo jiné připraveny experimenty a výroba parfémů z dílny Pevnosti poznání či stánek Brick4kidz se záplavou kostek stavebnice LEGO. Zkušení lektoři z pohybové přípravky Svišti v pohybu pro malé návštěvníky připraví řadu stanovišť s nejrůznějšími úkoly, v sobotu si děti budou moci vyzkoušet i tvorbu graffiti díky projektu Street Art festival,“ vyjmenoval mluvčí výstaviště Michal Poláček.

V průběhu festivalu Vyznání růžím, který letos vzhledem k výročí rozária nese podtitul Jubilejní, vystoupí dětský pěvecký sbor Campanella Olomouc. V pátek večer je na programu koncert olomoucké kapely Marshall Malinovsky. Během sobotního slavnostního večera od 20 hodin vystoupí herečka a zpěvačka Marka Míková s legendární kapelou Zuby nehty. Návštěvníci se mohou těšit také na komentované prohlídky rozária, workshopy, kreativní dílny, trhy a přednášky s tematikou růží. K dispozici budou mít také gastrozóny s kvalitním občerstvením a nebude chybět ani degustace vín či expozice věnovaná historii rozária. Cenově zvýhodněné vstupenky jsou již v předprodeji na www.flora-ol.cz.

Areál olomouckého rozária vyhledávají milovníci růží od roku 1972. Aktuálně je v něm díky péči zahradníků výstaviště Flora k vidění téměř 3 500 keřů v přibližně 900 odrůdách růží a je druhým největším rozáriem v České republice.

Během festivalu Vyznání růžím bude areál o rozloze tři a půl hektaru pro veřejnost přístupný v pátek 24. června od 13 do 22 hodin, v sobotu 25. června od 9 do 22 hodin a v neděli 26. června od 9 do 17 hodin.