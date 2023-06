Vysvědčení za celoroční píli si převzali tisíce školáků. Pokud by domů donesli zámky, jaké čtenáři Olomouckého deníku rozdali vedení města Olomouce, na zmrzlinu by je rodiče za odměnu nejspíše nevzali. Čtenáři v anketě hodnotili dosavadní snažení vládnoucí koalice ve čtyřech oblastech.

Vysvědčení pro olomouckou radnici. Ilustrační koláž | Foto: Deník

Pro ostudu je výsledek hlasování stovek Olomoučanů zejména v předmětu Bytová politika, kde čtenáři klasifikovali dostupnost bydlení v krajském městě. Během hodnocení na webu Olomouckého deníku, které v neděli skončilo, rozdali v této oblasti nejvíce pětek, celkem 274. Průměr je 4,4. Tedy nic, čím by se mohli žáci ve škole pyšnit, ale nepropadli.

Současná olomoucká vláda, která vzešla z vyjednávání po komunálních volbách konaných vloni v září, slíbila v programovém prohlášení v oblasti bytové politiky například zahájení výstavby minimálně padesáti městských bytů v režimu dostupného bydlení nebo zřízení kontaktního místa pro bydlení, kde by našli pomoc lidé v bytové nouzi.

Olomouc chystá padesát nových městských bytů. Kde by měly stát

„I když už nyní víme, že jsme na dotaci na kontaktní místo pro bydlení nedosáhli, uvízli jsme v zásobníku, přesto budu tento týden v koalici jednat o tom, abychom ho zřídili z našeho rozpočtu, a na nic nečekali. Pokud jde o investiční projekty, které chystáme na výstavbu nebo rekonstrukci dostupného bydlení, jsme ve fázi finální projektové přípravy. Ještě letos chceme žádat o stavební povolení,“ popisovala náměstkyně primátora pro sociální oblast a bytovou politiku Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti).

Nové bytové domy by měly vyrůst v ulicích Před Lipami a Jánského. Přestavbou chce město získat byty v horních patrech objektu, v jehož přízemí sídlí Hanácká restaurace.

„Mapujeme další možnosti, v rámci dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic, zároveň se rozvíjí metodika PPP projektů. Pokud to jen trochu půjde, a modely budou využitelné pro Olomouc, určitě tou cestou půjdeme,“ sdělila náměstkyně.

U olomouckého nádraží vyroste Smetanka Park se stovkami bytů. Takto má vypadat

Čtyřka za dopravu

Za politiku v oblasti dopravy, včetně problematického parkování v krajském městě, uštědřili hlasující radě města jen o pět pětek méně než za dostupnost bydlení, celkem 269. Průměrná známka z tohoto předmětu? Bez desetiny dostatečná.

Olomouc čeká v letošním roce parkovací revoluce. Na řadu přijdou zóny A a B v centru. Změna nastane u dlouhodobých karet. Už nepůjde nechat auto kdekoliv v zóně, ale podle místa trvalého pobytu. Zvednou se ceny parkovacích karet pro rezidenty i abonenty. Rezident by měl nově zaplatit za první auto dva tisíce místo stávající tisícovky za rok, jeho další auto, které by sám provozoval, přijde už na 16 tisíc korun.

„Systém zahrnuje několik kroků od cenové politiky přes parkovací karty po způsob kontroly. Od 1. září naběhne přechod ze současných parkovacích karet, včetně cen, na nový systém,“ přiblížil třaskavou novinku náměstek primátora pro strategický rozvoj Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Placené parkování v okolí centra Olomouce a na sídlištích? Zatím jen na papíře

Podstatně větší změnu přinese zřízení takzvané zóny C, v širší části města, kde motoristé nyní mohou parkovat zdarma a časově neomezeně. „Zavedení této změny, zóny C, je v plánu v příštím roce,“ dodal náměstek.

Peníze vybrané za parkování a na pokutách poputují podle radnice do takzvaného fondu mobility. Z něj chce město hradit například výstavbu nových parkovacích míst nebo cyklostezek.

V Olomouci přibudou další cyklostezky. Podívejte se, kudy projedete bezpečněji

Nejlépe bezpečnost a sport

Anketa čtenářů Olomouckého deníku ke konci školního roku přinesla pro vedení Olomouce nejlepší výsledky v oblasti Vytváření bezpečného města a za vstřícnost sociální politiky vůči ohroženým. Ani v tomto předmětu by to nebylo na velkou pochvalu - s odřenýma ušima by dostali trojku – celkový průměr 3,4.

Pozitivní je, že ve srovnání s dostupností bydlení a parkováním byla v tomto předmětu třetina nedostatečných.

Nový bazén, hezčí tržnice i desítky bytů. Olomoucká radnice představila plány

Výsledek hodnocení podpory sportu, množství sportovišť a volnočasové vyžití? Opět žádná sláva, pětek od čtenářů požehnaně. Na výslednou trojku to zatím nebylo. Takže celkově za čtyři – aritmetický průměr 3,7.

V anketě Olomouckého deníku známkovalo vedení města ve čtyřech Deníkem vybraných oblastech celkem 1 704 lidí.

Jak si vedli jinde

