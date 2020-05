VIDEO: Výstaviště provoněly bylinky a rozzářily pestrobarevné květiny

Modrý paličák, kvašáky, voňavé bylinky, sazenice rajčat, paprik nebo okurek, pestrobarevné pelargonie, petunie, azalky i akáty, masožravé rostliny i tropická papája či granátovník, alpské a holandské sýry nebo maďarské klobásy, to vše bylo k mání v sobotu 16. května na Zahradnických trzích na Floře v Olomouci. Ve Smetanových sadech pokračují i v neděli, a to v době od 9 do 17 hodin.

Zahradnické trhy na Floře v Olomouci v sobotu 16. května. | Video: Deník / Liba Mátlová