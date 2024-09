Autorkou hlavní expozice podzimní výstavy Flora Olomouc – Hortikomplex je přední česká floristka, místopředsedkyně Svazu květinářů a floristů České republiky a několikanásobná mistryně oboru Klára Franc Vavříková. V minulosti se s velkým úspěchem setkaly její hlavní expozice na jarních výstavách Flora Olomouc v letech 2019 a 2023.

Podzimní Flora Olomouc – Hortikomplex čtvrtek 3. října od 9 do 17 hodin

pátek 4. října od 9 do 17 hodin

sobota 5. října od 9 do 17 hodin

neděle 6. října od 9 do 16 hodin