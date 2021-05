„Kam se poděla ta zeleň, která v rozpočtu vyšla na 2 miliony korun?“

„Dva miliony za stromky, no spíše prázdné větve. Zřejmě budou i v zimně rodit třešně, jinak si to neumím vysvětlit.“

„Za dva miliony úplně bomba. Úplně se náměstí tou zelení rozzářilo. Normálně výsměch.“

Podobnými komentáři hranických občanů se to na sociálních sítích minulý týden jen hemžilo. Nové ozelenění náměstí to schytalo ze všech stran.

V rámci úprav nechala radnice vysázet celkem patnáct stromů, některé ale pouze nahradily předchozí dřeviny, kterým se v centru příliš nedařilo. Nakonec je tedy stromů na náměstí jen o deset více než před rekonstrukcí.

I přesto se však investice do zeleně na náměstí vyšplhala na 2,6 milionu korun s DPH.

„V této částce je zahrnuto nejen pořízení veškeré zeleně, ale také veškeré výkopové práce s ní spojené, doplnění strukturovaného substrátu, zavlažovací a odvodňovací systém nebo kovové konstrukce. Ve smlouvě máme navíc zabezpečenou pětiletou následnou péči o dřeviny,“ popsal mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Kovošrot?

Zeleň na náměstí doplní také 32 velkoobjemových květináčů osazených trvalkami a dalších 35 závěsných květináčů. Ani na těch však nenechali občané nit suchou.

„Odkud to vytáhli? Ty květináče mají desetiletou korozi. Na tom náměstí to je čím dál tím horší. To snad ani nejde komentovat.“

„Kdo dodával ty nádoby? Kovošrot?“

„Pokud město rozdává jen tak miliony, sem s nimi, na oplátku zasadím tulipány z naší zahrádky. To je hanba a nic jiného. Zase někdo hrabal do kapsy.“

Na tyto a další výtky zareagoval svým komentářem i starosta Jiří Kudláček. „Všechny jsem svolal a nařídil řadu opatření. Opravu nádob, dosadbu květin, úpravu provozního režimu, zvýšení zátěže pro statiku slunečníků, zajistit obsluhu stolečků i úklid.“

Masarykovo náměstí v Hranicích po rekonstrukci

Kamenné lavice zmizely

Vlna kritiky se snesla rovněž na odstranění kamenných lavic, jejichž kruhovité uspořádání tvořilo charakteristický umělecký prvek.

„Plocha zabraná nově vysazenými stromy byla kompenzována plochou v místě původního kruhového sezení. Náměstí musí plnit svou shromažďovací funkci, je tedy nezbytné, aby zde byl dostatečný prostor pro koncerty, společenská setkávání, stánkový prodej, umístění pódia nebo mobilního kluziště,“ vysvětlil krok radnice Petr Bakovský.

Kamenné lavice jsou v současné době uskladněny v areálu společnosti Ekoltes a město zvažuje ve spolupráci s architektem jejich další využití.

Součástí rekonstrukce za 7 milionů korun (včetně DPH) byla také instalace nového pítka, mlžítka, stolků nebo slunečníků.

Dále došlo k vybudování nové elektropřípojky z rozvaděče na staré radnici a na náměstí přibyly čtyři nové elektrorozvaděče, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování elektřinou při kulturních akcích. Dosavadní přívod elektřiny totiž neměl dostatečnou kapacitu.

O rekonstrukci náměstí vám v nadcházejících dnech přineseme exkluzivní rozhovor s 1. místostarostou Vladimírem Juračkou.