Největší podporu má SPD v Přerově (14%), nejmenší v Olomouci (9%). S Piráty a Starosty to dopadlo přesně naopak: největší procento příznivců mají v Olomouci (17%), nejmenší v Přerově (necelých 10%).

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.