Podobně už reagovali pohořeličtí rybáři – slavnostní výlov rybníka Vroč nebude. Rybářství v Olomouckém kraji flintu do žita nehodila. Do Tovačova a Šumvaldu chtějí lidi pozvat.

Jsou přesvědčeni, že rozsah a nabídku oblíbených říjnových akci půjde uzpůsobit aktuálnímu vývoji epidemie a platným vládním nařízením, aby lidé o zážitek úplně nepřišli.

„Téma je to u nás ve firmě velmi živé. Jsem přesvědčen, že slavnostní výlov pro lidi udělám, pokud mi to v dané době vyloženě nezakáže stát svými nařízeními. Je to venkovní akce. Lidé jsou na tradici zvyklí a výlov rádi navštěvují. S omezením účasti přesahující ve stejný čas tisíc osob, jak je tomu nyní, bychom se, věřím, uměli vypořádat,“ reagoval Martin Horák, majitel společnosti Rybářství Horák z Uničova-Nové Dědiny.

Už nyní předpokládá některá omezení pro návštěvníky, kteří například nebudou moci přímo na loviště.

„To asi opravdu nepůjde, aby nám naši zaměstnanci v době, kdy máme nejvíce práce, případně nespadli do karantény,“ vysvětlil.

Otazník visí nad rozsahem nabízeného občerstvení a doprovodného programu.

„Jsme předběžně domluveni, že doprovodný program bude. Možná zredukovaný. Je také možné, že návštěvníkům nepřichystáme rybí speciality, ale nabídneme pouze prodej živých ryb,“ uvedl Horák.

Uspořádat tradiční slavnostní výlov v říjnu plánuje i Rybářství Tovačov.

„Nic jsme nezrušili. Omezením se však zřejmě nevyhneme. Uvidíme, co se bude dít s covidem po prázdninách a jak bude na nárůst reagovat vláda a ministerstvo zdravotnictví různými opatřeními,“ sdělila Marie Zahradníčková z tovačovské společnosti.

Největší otázkou je také podle tovačovských rybářů zejména počet stánků s občerstvením a další program. U jídla jsou každoročně fronty.

„Uvidíme, zda v rámci restrikcí půjde nabídnout rybí speciality,“ uvedla.

„Různí stánkaři chtějí přijet, ptají se, provozovatelé atrakcí také. Zatím nic nevzdáváme,“ dodala Zahradníčková.

O podobě vyhledávané slavnosti a konkrétní nabídce chce rybářství rozhodnout zhruba v polovině září.

„Nelze rozhodovat ze dne na den a komplikovat všem situaci. Platí, že nechceme lidi připravit o tradiční podívanou a možnost koupit si živou rybu. Minimálně toto jim určitě nabídneme,“ uzavřela.