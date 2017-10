Výlov v Tovačově je tady! Hradecký rybník zve na rybí dobroty i atrakce

Ochutnávky rybích specialit, atrakce pro děti a především prodej živých ryb. Nejen na to se mohou těšit ti, kteří dorazí v sobotu 21. a neděli 22. října na tradiční výlov Hradeckého rybníku v Tovačově.

V sobotu i v neděli se u rybníka mohou lidé začít scházet od půl deváté ráno a program bude končit v 16 hodin.

Jde o největší akci tohoto druhu na Moravě, na kterou každoročně míří tisíce lidí.

Navzdory suchému létu rybáři očekávají hojnou úrodu.

„Letos bylo trochu méně vody a bylo teplo, ale nechceme si nijak stěžovat. I tak to byl pro nás lehce nadprůměrný rok, dalo by se říct. Ceny ryb zvyšovat nebudeme, pouze zpracování lehce zdraží. Protože když to děláte profesionálně, tak to chce opravdu pečlivou práci a zabere to nějaký čas,“ řekl vedoucí Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček.

Kromě kaprů bude na výlovu ke koupi například tolstolobik nebo z dravých ryb candát a štika.

„Počítáme, že bychom za tenhle víkend měli vylovit takových přibližně šest set metráků a sto metráků už jsme vylovili průběžně během podzimu,“ dodal Zahradníček.

Amur, candát i štika

„Výlovem chceme lidem přiblížit rybářskou práci, která bývá náročná. Není možné se spoléhat na techniku, jsme odkázáni na ruční práci. V tomto období se loví každoročně, je to příprava na Vánoce,“ vysvětlil tovačovský rybář.

Část ryb tak poputuje na štědrovečerní večeři, část se spotřebuje ještě do Vánoc. Ryby ale také poslouží pro zarybnění revíru Českého rybářského svazu.

„Vylovené ryby půjdou na jižní Moravu, ale i do Ostravy,“ doplnil Jiří Zahradníček.



V tuto dobu je hlavní lovenou rybou z osmdesáti procent kapr. Rybáři chovají také tolstolobiky, amury, ale i štiky, candáty či sumce. Z nabídky si tak jistě vyberou i náročnější zákazníci.

Netradiční úpravy ryb

Horké léto se na počtu ryb neodrazilo.

„Kde byl dostatek vody, tak vedra ani tak neškodila. Teplo je pro chov ryb dobré, ale musí to být v rozumné míře. Například v letošním roce bylo hodně tropických nocí, v krajních částech rybníka tak už nebylo vhodné prostředí pro ryby. Máme ale také několik hlubokých rybníků – tam jsou produkce velmi dobré,“ podotkl Jiří Zahradníček.



Kromě ukázky práce rybářů, budou i v letošním roce připraveny rybí dobroty.

„Chceme lidem ukázat, že lze ryby upravit i netradičně. Podle odborníků by měla být ryba zahrnuta do jídelníčku častěji, ne pouze na Vánoce,“ řekl Jiří Zahradníček. Cena ryb se zvedat nebude, zůstane zhruba stejná.

Výlov má tradici

Hradecký rybník byl obnovený v roce 1955, od té doby se zde výlovy pořádají.

„Slavnostní výlovy se dělali ve stejné míře, jako dnes. Pak se s nimi v 80. letech přestalo, protože to nemělo takový ohlas. Když jsem nastoupil, tak zde proběhlo pět – šest výlovů naprosto v tichosti, přes týden. V devadesátém roce se slavnostní akce obnovila až do podoby, kterou známe dnes,“ uzavřel Jiří Zahradníček.



Na veřejnosti hojně navštěvovaný výlov mohou zájemci z Kojetína vyrazit zvláštním vlakem, který bude Kroměřížská dráha v tyto dny tradičně vypravovat.

„Letošní říjnové vlaky budou vedeny některou z legendárních ‘Zamračených‘, tedy lokomotivou, která byla řadu let úkazem i na kojetínském nádraží. Cestující si budou moci vychutnat její nezaměnitelný bublavý zvuk,“ prozradil Rostislav Kolmačka ze sdružení Kroměřížská dráha, které vlaky vypravuje.

Soupravu vlaku bude tvořit souprava historických vozů, kde bude plno místa pro kočárky i tašky s rybami.



Jízdní řád zvláštních vlaků na tovačovský výlov

(job, jon)