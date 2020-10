Na tradičním výlovu Šumvaldského rybníka si letos lidé nepochutnají na rybích specialitách. Doprovodný program, který každoročně přitahuje k vodě tisíce lidí, kvůli epidemii koronaviru nebude.

Výlov Šumvaldského rybníka | Foto: DENÍK

Zájemci o vyhledávanou podzimní podívanou v polovině října mohou přijet a sledovat práci rybářů, ale pouze z vymezeného prostoru. „Výlov bude v jasně dané režii - státu, pana Prymuly. Tedy nic. Pouze prodej živých ryb, a to za dodržení všech hygienických nařízení. Jsem naštvaný, co to budu zastírat,“ zlobil se Martin Horák, majitel společnosti Rybářství Horák z Uničova-Nové Dědiny.