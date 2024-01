V horkém létě obléhaný zatopený lom ve Výklekách neosiřel ani v zimě. Ledovou krustou sevřená hladina přitahuje odvážné bruslaře, kteří si chtějí užít nikým nerušenou jízdu mezi obřími skalisky. K romantickému místu vyrážejí i otužilci, aby se v mrazivém počasí nořili do křišťálově čisté vody.

Zatopený lom ve Výklekách láká i v zimě, kdy hladinu sevřel led. Na romantické místo míří bruslaři i otužilci. | Video: Tauberová Daniela

„Zrovna odešla skupinka lidí s bruslemi. Máme to jen pro sebe,“ pochvaloval si mladý pár nedělní idylku na hladině jezera. „Jestli je led dostatečně silný? V jednom místě to silně zapraskalo, ale mělo by to být bezpečné. Nejsme první, kdo tady dnes bruslí,“ ujišťoval se zhruba třicátník.

Na parkovišti v tu chvíli stálo několik aut. V mrazivém počasí právě vyráželi k prosekanému otvoru u „pláže“ otužilci.

Zatopená pole u Olomouce zamrzla v obří kluziště. Takto si je užívají bruslaři

Zatopený lom obestřený obřími skalisky patří v létě k nejkrásnějším místům ke koupání v Olomouckém kraji. Průzračná voda s viditelností až do hloubky tří metrů sem láká vyznavače koupání v přírodě.

Nával na Poděbradech

Zamrzlá jezera na olomouckých Poděbradech o uplynulém víkendu přilákala davy lidí. Led obsadily desítky bruslařů a amatérských hokejistů. Po zamrzlé hladině špacírovaly rodinky s dětmi.

VIDEO: Poděbrady v neděli 21. ledna 2024

Zdroj: Tauberová Daniela

Ve středu až +10°C

Podmínky pro bruslení v přírodě se mohou v tomto týdnu zhoršit. Podle předpovědi se má přechodně oteplit.

Celodenní mrazy ustoupí a rtuť teploměru ve středu odpoledne půjde v nížinách Olomouckého kraje k deseti stupňům Celsia. Počasí bude jako na houpačce. Ve středu v noci ještě bude kolem nuly, ve čtvrtek ale podle předpovědi ČHMÚ budou i minima nad bodem mrazu – pět až jeden stupeň.

Šéfkuchař z Olomouce získal ocenění Michelin. Začínal v Zenitu a Domě armády

„Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy, postupně na většině území déšť, nebo přeháňky. Nad 500 metrů i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty pět až jeden stupeň Celsia, nejvyšší denní tři až sedm,“ upřesnila čtvrteční předpověď Marie Glofáková z ostravského regionálního pracoviště ČHMÚ.

Od pátku zřejmě opět klesnou noční teploty pod nulu, během dne budou maxima kolem pěti nad nulou. V neděli se očekává mírné oteplení a výhled počasí od úterý opět naznačuje i noční teploty nad bodem mrazu.

Místo moderního zázemí jen kadibudky. Odpočívka u Olomouce řeší komplikaci