Zatopený lom ve Výklekách na Přerovsku, který láká průzračnou vodou a přírodními skalisky, je v obležení návštěvníků celé léto.

Zatímco někteří se přijedou jen vykoupat a po svlažení v chladivé vodě hned odjedou, jiní si chtějí příjemné chvilky prodloužit a táboří tu ve stanech. Ne vždy jim přitom stačí k radosti jen opékání špekáčků.

„Během tropických veder byla návštěvnost extrémní a za jediný víkend jsme u lomu napočítali i padesát stanů. To, co se děje od doby covidu, kdy se sem lidé naučili jezdit, už přerostlo do obludných rozměrů - zaznamenali jsme nájezdy lidí z Polska, Karviné, Ostravy, Nového Jičína. Problémem není jen alkohol, ale i omamné látky,“ líčí starostka Výklek Kateřina Jandová.