Nepříjemný zážitek se šťastným koncem si v loňském roce prožil smluvní policejní lékař Pavel Svoboda.

Preventivní očkování u jednoho z policistů vyvolalo nečekanou reakci. Pacient se zhroutil přímo v čekárně a o jeho osudu rozhodovaly vteřiny.

Šokem postiženého muže se lékaři Pavlu Svobodovi podařilo díky adrenalinové injekci zachránit.

Resuscitace a adrenalin

Očkovaný příslušník policejního sboru se dosud těšil dobrému zdraví.

"Jednalo se o zcela zdravého dvaačtyřicetiletého muže. Bez jakékoliv alergie na cokoliv a bez chronického onemocnění," vylíčil doktor Svoboda.

Dramatické chvíle odstartovaly pár minut po aplikaci vakcíny.

"Najednou jsme slyšeli ránu a intenzívní bušení na dveře. Ihned jsme vyběhli do čekárny, kde jsme na podlaze uviděli zkolabovaného policistu, který nedýchal," popsal drama Pavel Svoboda a pokračoval: "Okamžitě jsem zahájil resuscitaci, srdeční masáž. Sestřička připravila adrenalin, který jsme aplikovali do stehenního svalu. Přivolali jsme záchranku a během minuty se pacient navrátil k plnému vědomí."

Co se vlastně jinak zdravému muži přihodilo?

"Jednalo se o anafylaktický šok, což je nejhorší možná forma reakce. Podobná může nastat například po bodnutí včely. Při této reakci dochází k extrémnímu rozšíření cévního řečiště. Významně poklesne tlak a v extrémních případech dochází až k oběhovému zhroucení. V případě, že se špatně zareaguje, může dojít k úmrtí postiženého," vysvětluje Pavel Svoboda.

Šance na takovou reakci? Méně než jednu ku milionu

"Taková reakce se podle odborné literatury vyskytuje méně, než jedna ku milionu případů. Když jsem případ hlásil na Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak mi bylo řečeno, že se jedná teprve o druhou podobnou zaznamenanou reakci v republice za celou historii evidence těchto případů. Ten první bohužel skončil tragicky," dodal lékař

Šokem postiženého muže zachránilo dodržení poučení lékaře.

"Po podobném očkování je každý pacient poučen, že by měl vyčkat třicet minut v čekárně. V tomto případě, to muži pravděpodobně zachránilo život. Kdyby zkolaboval na ulici, dopadlo by to nejspíše tragicky," upozorňuje doktor Svoboda.

Medaile za záchranu života

Policejní lékař za svůj včasný zákrok obdržel v minulém týdnu Medaili územního odboru Prostějov.

"Dostal jsem medaili za záchranu života, ale spíše si myslím, že to mělo být za dobře odvedenou práci. Záchrana života je přece náplní práce lékaře," říká k ocenění Pavel Svoboda.