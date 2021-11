Vyhlídkové kolo, které letos na podzim opět vyrostlo na olomoucké tržnici, již vozí pasažéry. Nabízí jim pohled na město z uzavřené kabinky. Letošní model nepřehlédnutelné atrakce je výškou 30 metrů o 3 metry menší než loňský a má celkovou kapacitu 84 míst.

Vyhlídkové kolo na olomoucké tržnici už vozí pasažéry, 13. listopadu 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Moc se nám to líbilo. Je takový pošmourný den, tak jsme si přijely udělat do Olomouce radost. Byly jsme na víně a na závěr jsme si dopřály kolo,“ usmívaly se Jindřiška a Petra, matka s dcerou, které dorazily do Olomouce z Kroměříže.