Vlna veder víkendem neskončí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před vysokými teplotami, která platí od neděle do úterní půlnoci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv Šíp

Výstraha zahrnuje oblasti do 600 metrů nad mořem v Olomouckém kraji, kde odpolední teploty budou v pondělí a úterý stoupat nad 31 stupňů Celsia. Na jižní Moravě pak překročí 34 stupňů.

„Jedná se o vysokou zátěž na lidský organismus, kdy hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace,“ připomněli v těchto horkých dnech meteorologové.

Ve vedru je potřeba dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je dobré kombinovat s minerálními vodami. Taky omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. „Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech,“ apeloval ČHMÚ.

Do středy bude podle předpovědi na obloze vládnout skoro jasno až polojasno, odpoledne se mohou objevit ojediněle přeháňky nebo bouřky.

Ve druhé polovině týdne by teploty měly pozvolna klesat. Zatímco v pondělí a úterý budou maxima 30 až 33, ve středu 31. Před víkendem by už třicítky být neměly a v neděli to podle týdenní předpovědi pro celou republiku vypadá na maxima do 25 stupňů Celsia.

„V následujících dvou týdnech do 10. září se očekávají teploty na rozhraní průměrných a nadprůměrných hodnot. Celkově bude období od 14. srpna do konce první dekády v září teplotně nadprůměrné,“ avizoval ČJMÚ v měsíční předpovědi.