ŘSD minulý týden informovalo, že přípravy stavby v těchto dnech postoupily.

„U stavby východní tangenty Olomouce máme nově vysoutěženou zakázku na projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí,“ sdělilo ŘSD na Twitteru.

Součástí zadané zakázky je i zpracování dokumentace EIA a hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

ŘSD předpokládá, že územní rozhodnutí by mohlo získat v roce 2023 a stavební povolení o dva roky později.

Zahájit stavbu by chtělo v roce 2026. Jezdit by se mohlo o dva roky později.

Další Lidl v Olomouci se už rýsuje

Most přes alej na Kopeček

Přípravy roky vyhlíženého obchvatu zkomplikovala skutečnost, že trasa přetne silnici třetí třídy lemovanou historickou alejí, která více než 300 let spojuje Olomouc a Svatý Kopeček. ŘSD prověřovalo i variantu podjezdu, což se ale ukázalo i vzhledem k hydrologickým poměrům jako ekonomicky nereálné.

Zpracovány byly varianty budoucího přemostění obchvatu pod Svatým Kopečkem. Dohoda s památkáři nakonec počítá se stavbou středně dlouhého mostu. Verze splňuje podmínky ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček.

„Zejména byl kladen důraz na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do poutní aleje,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Povolení na D55 do Kokor je u soudu, zemědělci se nevzdali

Vybraná varianta navíc umožňuje dovést alej až k němu a má podle odborníků vyvážený poměr mezi náspem a samotnou konstrukcí.

Návrh měl původně čtyři varianty, ale vždy musel respektovat stávající projekční přípravu ŘSD. Ta místo plnohodnotného mostu ale počítala jen s lávkou pro pěší a cyklisty, což narazilo a lidé v této části Olomouce sepisovali petici.

Samotné přemostění je městem koncipováno pro provoz automobilové dopravy do 3,5 tuny a autobusů s částí pro provoz cyklistů a pro pěší s napojením na existující komunikace.

Most přes čtyřproudovou rychlostní silnici, která přijde na cca 3 miliardy korun, bude stát odhadem 94 milionů. Při výstavbě přemostění bude pokáceno 42 stromů a zasazeno padesát nových.

Vizualizace čtyřpruhové silnice Olomouc-Šternberk

Zdroj: Youtube

Autostráda na Šternberk

Letos pokročily také přípravy stavby I/46 Týneček – Šternberk, jež nejvíce uleví od hustého provozu Dolánkám, části Dolan, které stávající I/46 protíná.

Autostrádu chce ŘSD začít stavět v roce 2024. První auta by se po ní měla rozjet v roce 2027. Předpokládaná cena této stavby přesáhne 2,7 miliardy korun.