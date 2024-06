Na objasnění okolností tragického výbuchu, ke kterému došlo v pondělí ve vojenském prostoru Libavá a při němž jeden voják zemřel a dalších osm bylo zraněno, pracuje vojenská policie. Zajišťuje nezbytné informace a podklady. Vyšetřovatelé případ prošetřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Řízení je vedeno proti neznámému pachateli. V nemocnicích v Olomouci zůstává hospitalizováno pět vojáků.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Vojenská policie zahájila úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti neznámého pachatele,“ sdělila v úterý Olomouckému deníku mluvčí vojenské policie Kateřina Mlýnková.

Podklady pro objasnění tragédie

Vojenská policie provádí konkrétní úkony trestního řízení a podle mluvčí zajišťuje nezbytné informace a podklady pro objasnění tragédie.

K explozi munice došlo v pondělí krátce po jedenácté hodině v prostoru trhací jámy Čermná. Na místě zemřel jeden voják, sedm dalších vojáků z povolání bylo zraněno a poranění utrpěl i jeden občanský zaměstnanec. Všichni byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí.

Černochová k výbuchu na Libavé: nic nesvědčí pro sabotážní útok

Dva vojáci, kteří utrpěli nejvážnější poranění, jsou stále hospitalizováni na Traumatologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

„Jsou mimo bezprostřední ohrožení života,“ informoval mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Mapa vojenského prostoru Libavá. Místo výbuchu se nachází přibližně uprostřed teritoria.Zdroj: Vojenský újezd Libavá

V péči Vojenské nemocnice Olomouc jsou nadále tři zranění – tři lehce poranění vojáci mohli být již v pondělí po ošetření propuštěni domů.

„Zranění hospitalizovaných jsou středně těžká. Chirurgové včera operovali jednoho a dnes podstupují menší výkony zbylí dva,“ sdělil Olomouckému deníku ředitel nemocnice Martin Svoboda.

Při výbuchu munice na Libavé zahynul voják. Dalších osm osob zraněno

Jedná se o typická „válečná“ poranění způsobená střepinou a tlakovou vlnou při výbuchu munice.

K tragické nehodě na Libavé došlo v prostoru trhací jámy Čermná, kde vojákům vybuchla munice během plánovaného výcviku pyrotechniků.

Civilní oblast je bezpečně daleko

Lokalita je kilometry vzdálená od obydlených oblastí. Na pohled připomíná měsíční krajinu. Jedná se o armádní střelnici, dopadovou plochu. Název Čermná nese místo podle katastru zaniklé obce.

„Je to tak daleko od civilu, že je zde nízká pravděpodobnost, že by to nějak ovlivnilo obce. Od Kozlova odhadem osm kilometrů. Že se něco stalo, jsme v pondělí zaznamenali z průjezdu sanitek a vojenských aut směrem na Zelený kříž a dál,“ reagoval v úterý na událost starosta Kozlova Roman Fojtík.

„Informovanost je dobrá. Kdyby se stal nějaký průšvih v okrajové části, v blízkosti obce, měli bychom o tom vědět, a jistě bychom o tom také věděli. V tomto konkrétním případě k tomu podle mého názoru nebyl důvod,“ dodal starosta.