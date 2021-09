Podle starosty Litovle Viktora Kohouta se lidé následně mohli vrátit do svých domovů. Město ještě večer zajistilo ubytování pro přítelkyni nájemníka. Zranění při výbuchu neutrpěla.

Hasiči preventivně evakuovali celkem devět lidí ze sousedství, z toho dvě děti. Nakonec se nepotvrdilo, že by sousední domy byly explozí nějak narušeny.

Při výbuchu se zranil sedmatřicetiletý nájemník bytu, kterého zdravotnická záchranná služba transportovala vrtulníkem do Fakultní nemocnice Ostrava. Utrpěl rozsáhlé popáleniny. Jeho stav je stabilizovaný.

Explozi v domě v centru Litovle, při níž utrpěl jeden člověk rozsáhlé popáleniny, zapříčinila neznámá látka. Uvedla to v pondělí policie. Zda se jednalo o výbuch plynu, neupřesnila.

