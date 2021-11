Jak to bude v brzké době se vstupným už mají představu na hradech Bouzov či Helfštýn, olomouckém aquaparku i v termálním areálu ve Velkých Losinách. Pro příznivce zoologické zahrady na Svatém Kopečku máme dobrou zprávu. Ceny se tam určitě zvyšovat nebudou.

„Vstupné zůstane po celý příští rok stejné jako dosud, opět bude rozděleno na sezonní a mimosezonní,“ sdělila mluvčí Iveta Gronská.

Zvýhodněná mimosezonní vstupenka je od listopadu do konce února pro dospělého k dispozici za 110 korun, pro dítě od tří let stojí 80 korun. V hlavní sezoně od března do října se platí za dospělého 140 korun a za dítě od tří let stokoruna.

Helfštýn zavede rodinné vstupné

Hrad Helfštýn, který letos „sbírá“ prestižní ocenění za mimořádně vydařenou rekonstrukci zvýšil vstupné již v loňském roce právě v souvislosti se znovuotevřením palácového objektu po nákladné obnově. Turisté se tam jen hrnou a je možné, že brzy padne návštěvnický rekord.

„Vypadá to, že za letošní rok zřejmě překonáme hranici sto tisíc návštěvníků, což se minimálně posledních patnáct let nepodařilo. A to jsme kvůli mimořádným opatřením přišli o novoroční výšlap i kulturní program během velikonočních svátků. Při běžné turistické sezoně už bychom byli tak na stodvaceti tisících návštěvníků,“ odhadl kastelán Jan Lauro.

Přízeň turistů si chtějí na Helfštýně zachovat a tak jim v příštím roce vyjdou vstříc také pokud se týká vstupného.

„Máme neustále rostoucí návštěvnost, vážíme si toho a ceny rozhodně nechceme dál zvyšovat. Naopak. Zaznamenali jsme poptávku po rodinném vstupném a tak bude od příští sezony zavedeno. Dva dospělí s jedním až třemi dětmi za vstup v hlavní sezoně zaplatí 300 korun, mimo sezonu jen 150 korun,“ upřesnil kastelán.

O razantních změnách cen vstupenek v tuto chvíli neuvažují ani na velmi vyhledávaném hradě Bouzově. S návštěvností jsou spokojeni, od začátku roku na hrad přišlo přes 80 tisíc turistů.

„Jsme sice zvyklí na ještě vyšší návštěvnost, ale musíme samozřejmě zohlednit, že jsme mohli otevřít až v květnu. Letní sezona byla velice úspěšná, na nízký zájem si opravdu nemůžeme stěžovat. Aktuálně připravujeme nový ceník, pro děti se zřejmě bude vstupné naopak snižovat. Pokud se týká dospělých, jsou tam různé návrhy, ale zatím ještě není rozhodnuto,“ popsala kastelánka Zuzana Šulcová.

Ke zvýšení cen přistoupí na zámku v Plumlově na Prostějovsku, kde jsou dosud částky za vstupné na spodní hranici, dospělí tam platí jen 80 korun.

„Uvažujeme proto o navýšení od nové turistické sezony a už debatujeme o tom, o kolik to bude. Nezdražovali jsme několik let, důvodem jsou rostoucí ceny energií. Ani případné navýšení cen však nepokryje všechny vynaložené náklady,“ sdělil kastelán Pavel Zástěra.

Termály zdraží

Rostoucí platby za energie nyní řeší také olomoucký aquapark a plavecký stadion, ale ke zvyšování cen zatím přistoupit nechtějí.

„Zvyšuje se cena elektřiny a totéž se očekává u dodávek tepla. Našim cílem je, aby ceny pro zákazníky zůstaly od ledna zachovány. V aquaparku a na plaveckém stadionu je zvyšovat nechceme, ale pokud u energií nastanou hodně dramatické změny, může na to nakonec dojít. V Delfínku by se ceny mírně zvýšit od začátku příštího roku měly, ale bude to jen v řádu několika procent,“ předpokládá ředitel Dalibor Přikryl.

Připlatit si od ledna příštího roku budou muset návštěvníci termálních lázní ve Velkých Losinách.

„Připravujeme úpravy cen, budeme o nich včas informovat. Plánovaná úprava vstupného je tlačena hlavně extrémním nárůstem ceny elektrické energie. Společně s cenami energií rostou obecně všechny nákladové položky, což dokumentuje dynamika inflace v České republice v posledních měsících,“ konstatoval jednatel lázní Martin Plachý.

Kdo rád chodí na výstavy do Vlastivědného muzea v Olomouci, nemusí se bát, že by hned od ledna musel sáhnout hlouběji do peněženky.

„V tuto chvíli o zvýšení vstupného do muzea, zámku v Čechách pod Kosířem či arboreta v Bílé Lhotě neuvažujeme, rozhodně ne hned od ledna. Ovšem, jak se bude situace vyvíjet v průběhu příštího roku, to samozřejmě v tuto chvíli není jasné,“ poznamenal mluvčí Antonín Valenta.