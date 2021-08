Muž je obviněn z vraždy spáchané zvlášť trýznivým způsobem, soud ho může potrestat 15 až 20 lety vězení nebo mu uložit výjimečný trest. Pozůstalým a blízkým sousedům pomáhá v těžké situaci policejní psycholožka.

Oznámení o možném vloupání do rodinného domu v olomoucké městské části Nedvězí přijali policisté ve středu v časných ranních hodinách.

Po příjezdu na místo nalezli v jednom z pokojů čtyřiaosmdesátiletou majitelku nemovitosti bez známek života. Vše nasvědčovalo tomu, že zemřela násilnou smrtí a tak si případ ihned převzali krajští kriminalisté.

„Provedli důkladné ohledání místa činu a zajištění stop. Podrobně analyzovali získané informace a tentýž den odpoledne zadrželi čtyřicetiletého muže, kterého podezřívali ze spáchání tohoto činu. Zadržený zprvu popíral jakoukoli spojitost s úmrtím ženy. Postupem času se však pod tíhou důkazů doznal. Má bohatou trestní minulost, která se týká krádeží vloupáním. Dosud se však nedopustil násilné trestné činnosti. S obětí nebyl v žádném příbuzenském vztahu. Nebyl ani v tak tíživé sociální situaci, aby byl nucen opatřit si peníze vloupáním. Velmi dobře věděl, že dům není prázdný,“ informoval o podrobnostech případu vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický.

Pořezal sám sebe

Obviněný podle něj do domu seniorky vnikl s úmyslem získat majetkový prospěch.

„Čin pravděpodobně spáchal po předchozím užití návykových látek. Majitelku nejprve fyzicky napadl a vzápětí ji rdoušením a škrcením usmrtil. Dům pak ještě delší dobu prohledával. Teprve poté, co ho vyrušil syn majitelky, který se náhodou probudil, z místa utekl a ukryl se v sousedním neobydleném domě. V odpoledních hodinách se podařilo muže v jeho úkrytu vypátrat,“ sdělil vedoucí odboru obecné kriminality.

Kriminalisté v sousední rozestavěné nemovitosti nalezli pachatele s řeznými ranami na těle, které si však způsobil sám. Byla mu poskytnuta první pomoc, později byl také ošetřen ve Fakultní nemocnici v Olomouci a pak umístěn do policejní cely. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby.

Soud ho může za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem poslat do vězení na 15 až 20 let nebo mu uložit výjimečný trest. Do případu se od začátku zapojilo oddělení psychologických služeb krajského ředitelství.

Sousedé: Moc příjemná a ochotná

„Policejní psycholožka poskytuje psychologickou podporu jak širšímu spektru poškozených, tedy sousedům, tak především pozůstalé rodině. Seniorka byla mezi místními občany velmi oblíbená, známá a populární,“ dodal Jan Lisický.

Obyvatelé olomoucké městské části Nedvězí, kde žije okolo pěti stovek lidí, jsou z náhlého odchodu milé a srdečné sousedky zdrceni. Obzvláště sousedé z ulice, kde bydlela, se se smutnou zprávou jen velmi těžko vyrovnávají.

„Byla to moc příjemná a ochotná paní. Obětavě se starala o děti a vnoučata, dala by jim první poslední. Pěstovala květiny i zeleninu, pořád něco dělala na zahrádce a na poli, jezdila na kole a měla spoustu elánu a energie. Před pár dny ještě pekla cukroví na svatbu. S každým se vždycky dala do řeči, na svůj věk byla ohromně vitální a aktivní. Bude všem z naší ulice moc chybět,“ poznamenal senior ze sousedství.

Tragickou událost probírali v pátek dopoledne také místní, kteří postávali před zdejší prodejnou smíšeného zboží.

„Všichni jsme ji znali, je pro nás těžké se s tak náhlým odchodem vyrovnat. Člověk vidí podobné případy v televizi, ale když se stane taková věc v blízkém okolí, tak to každého samozřejmě zasáhne. Určitě si teď budeme dávat mnohem větší pozor na to, abychom měli domky a byty zamčené a nedávali zlodějům či násilníkům zbytečně příležitost,“ poznamenal místní občan, který si přál zůstat v anonymitě.