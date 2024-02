V březnu uplyne rok od úmrtí pracovnice herny na Masarykově třídě, kterou recidivista střelil z bezprostřední blízkosti do hlavy. O život žena podle rodiny bojovala do poslední chvíle, dokonce nastalo mírné zlepšení. Těžké následky však podle lékařů nedávaly naději.

Sedmapadesátiletá Miluše Navrátilová, kterou recidivista 20. května 2022 střelil v herně na Masarykově třídě v Olomouci | Foto: Archiv rodiny, se souhlasem. Snímek herny v koláži: Deník.

Pětasedmdesátiletý vrah dostal za brutální čin, který se v Olomouci odehrál v květnu 2022, doživotí. Nejvyšší soud mu nyní odmítl dovolání.

Dcera zavražděné ženy, která se ujala mladší sestry, definitivní verdikt přivítala. Tragédie jim převrátila život vzhůru nohama.

„Ano, máme tuto informaci o rozhodnutí soudu. Je to dobře, i když samozřejmě stále mi zůstává rozum stát nad tím, jak je možné, že se takto narušený člověk vůbec pohyboval v ulicích Olomouce,“ nepřestává udivovat paní Petru, dceru zavražděné pracovnice herny.

Něco selhalo, měl být pod dohledem

Dnes pětasedmdesátiletý vrah byl v minulosti třináctkrát odsouzený. Dohromady strávil ve vězení 48 let - mimo jiné za vraždu ve věznici v Leopoldově, kde ubil kladivem spoluvězně.

„Něco muselo selhat. Měl být v psychiatrické léčebně nebo pod nějakým dohledem. Zabil maminku, ale mohl napadnout malé dítě, které by se na něj ušklíblo na nádraží, kde pobýval,“ poukazovala již dříve.

Doživotí za popravu ženy v olomoucké herně. Vrah byl u soudu mimořádně cynický

Recidivistu dopadla policie tři hodiny po činu. Hernu podle kriminalistů večer sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední klient. Pak vstoupil a s revolverem v ruce se snažil přimět ženu k vydání peněz. Ta na požadavek nepřistoupila.

Vzápětí muž cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl oběť do hlavy. Pistoli poté uschoval za pas a z herny odešel. Zbraně se zbavil, kriminalisté ji ale našli. Muž si z herny neodnesl nic.

O tom, že Nejvyšší soud odmítl dovolání odsouzeného vraha a definitivně tak potvrdil doživotní trest vězení, informovala jako první ČTK.

Maminka vnímala, promluvila

Sedmapadesátiletá žena po brutálním útoku bojovala deset měsíců o život, v nemocnici vloni v březnu zemřela.

Během pobytu na oddělení následné intenzivní péče olomoucké vojenské nemocnice se zdravotní stav ženy podle rodiny chvílemi zlepšoval.

„Maminka vnímala, poznávala nás. Viděla jsem za těch deset měsíců pokroky: jedla, pila, jednoslovně na nás promluvila. Nedokázala jsem pochopit, že to nezvládne. Stále jsem viděla existující naději a věřila v zázrak,“ popisovala vloni se slzami v očích dcera Petra.

Paní Miluše Navrátilová zemřela v úterý 7. března.

Zemřela postřelená pracovnice olomoucké herny. O život bojovala až do konce

Špičková a citlivá péče

Péče na specializovaném oddělení vojenské nemocnice v Olomouci byla podle rodiny na vysoké úrovni, stejně tak přístup personálu k pacientce a její rodině.

„Všichni dělali maximum. Smekám před nimi. Za deset měsíců maminka neměla jedinou proleženinu. A jak vstřícně se chovali k nám: mám tři malé děti, mohla jsem za maminkou i v době, kdy nejsou návštěvní hodiny. Ani náznakem nedali najevo, že je to pro ně komplikace, přestože byla,“ děkovala tehdy dcera Petra.

Sen o veterinární škole

Žena po sobě zanechala nezletilou dceru, se kterou žila sama. Po útoku v herně se jí hned ujala starší sestra. S její rodinou od té doby žije v rodinném domě v obci nedaleko Olomouce.

„Kristýnka studuje a daří se jí, má krásný prospěch. Teď, v pololetí měla jednu dvojku,“ chválila paní Petra svoji sestru, jež je nyní ve druhém ročníku střední veterinární školy.

Šeptá mamince postřelené v herně: Musíme vyhrát. Chce vyšetřit propuštění vraha

O studiu na této odborné škole mladší dcera zavražděné snila. Ta se bála zdražování a aby vše jako samoživitelka utáhla, často si přivydělávala, měla dvě i tři práce.

„Tehdy, osudný pátek, když mi volala, že bere směnu za kolegyni na Masaryčce, jsem jí to rozmlouvala. Až jsem se zlobila, že je pořád v práci a nemá nic ze života. Zvala jsem ji, ať přijde večer k nám na návštěvu, za vnoučaty. Odmítla se slovy, že teď je každá koruna dobrá…,“ vzpomínala na 20. květen pětatřicetiletá Petra.

I díky finanční sbírce, které po tragédii uspořádalo město Štěpánov, se rodině podařilo pokrýt výdaje spojené s nástupem dívky na střední školu. Rodině pomohla solidarita lidí.

Kristýnka by chtěla pokračovat ve studiu oboru na vysoké škole.

„Je studijní typ, moc šikovná. Ale na veterinu je velmi těžké se dostat. Snad se jí to podaří, my jí pomůžeme, co budeme moci,“ dodala paní Petra.

Část smutečního parte Miluše Navrátilové. Podlehla devastujícím zraněním deset měsíců od osudné střelby v olomoucké herněZdroj: Archiv rodiny, se souhlasem

Sestry tragédie stmelila

Tragédie sice sestrám převrátila dosavadní život vzhůru nohama, zároveň je však ještě více stmelila.

„Kristýnce se začalo dařit po všech stránkách. Rychle dospěla. Vnímám, jak cítí odpovědnost nenechat mě v tom, ulevit mi, kde je to možné, protože starostí je opravdu hodně. Říká, jak je ráda, že není sama, že je nás plný dům, zároveň má soukromí ve svém pokoji, když chce být sama nebo potřebuje klid na přípravu do školy,“ popisovala paní Petra, která je na rodičovské dovolené, s manželem mají tři malé děti a splácejí hypotéku na dům.

„Maminka by na ni jistě byla moc pyšná, na nás obě, jak jsme to zvládly…,“ dořekla žena se zlomeným hlasem.