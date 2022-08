„Přátelé, ale i úplně cizí lidé, nás podporují. Když čteme vzkazy, které nám posílají, dodává nám to sílu. V dnešní době, kdy se všechno zdražuje, nám posílají peníze rodiny s dětmi, kde obracejí každou korunu. Moc všem děkujeme. Velice si toho vážíme,“ děkuje se slzami v očích starší dcera postřelené ženy.

Ta, ač má sama tři malé děti, okamžitě se ujala mladší sestry Kristýnky, která žila s maminkou ve Štěpánově. Sestru přestěhovala k sobě do rodinného domu v sousední obci a jak s trochou nadsázky a velkou láskou říká, najednou má děti čtyři.

„Není to jednoduché, je nás doma plno, máme hypotéku, ale všechno s manželem zvládneme. Mám v něm velkou oporu. Stát po dvou měsících poslal první příspěvek, něco jsme měli našetřeno,“ popisuje čtyřiatřicetiletá paní Petra těžkou finanční situaci.

Město Štěpánov proto na podporu rodiny vyhlásilo veřejnou sbírku, která potrvá do konce srpna. Na kontě se zatím shromáždilo přes 560 tisíc korun. Část peněz rodina použije na školní pomůcky, ubytování a stravování patnáctileté Kristýnky, která byla přijata ke studiu na veterinární škole.

„Chceme, aby studovala. Je to chytrá holka. Maminka by si to tak přála,“ chválila mladší sestru paní Petra, která je na mateřské dovolené. Nejmladšímu chlapci je teprve pět měsíců.

Osudnou směnu vzala za kolegyni

Právě finance, snaha našetřit mladší dceři na studia byly důvodem, proč v pátek 20. května nastoupila jejich maminka-samoživitelka na další směnu. Měla mít volno. V herně na Masarykově třídě ani nepracovala, působila v jiné provozovně.

„Maminka měla dvě i tři práce. Na sestru byla sama. Bála se zdražování, co přinese podzim, aby vše finančně utáhla. Ten pátek, když mi volala, že bere směnu za kolegyni na Masaryčce, jsem jí to rozmlouvala. Až jsem se zlobila, že je pořád v práci a nemá nic ze života. Zvala jsem ji, ať přijde večer k nám na návštěvu, za vnoučaty. Odmítla se slovy, že teď je každá koruna dobrá…,“ vzpomínala na 20. květen paní Petra.

Loupež? Chladnokrevná vražda

Na ženu tehdy večer zaútočil dvaasedmdesátiletý kriminálník, kterého policie dopadla tři hodiny po činu. Podle detektivů hernu tehdy večer sledoval a vyčkával, až ji opustí poslední klient.

Pak vstoupil a s revolverem v ruce se snažil přimět ženu k vydání peněz. Ta na požadavek nepřistoupila.

Vzápětí muž naprosto cíleně a chladnokrevně vystřelil a zasáhl oběť do hlavy. Pistoli poté uschoval za pas a z herny odešel. Zbraně se zbavil, kriminalisté ji však objevili. Muž si z herny neodnesl nic.

„Přestože to začalo jako loupež, vypadá to, že jej peníze v podstatě až tak nezajímaly,“ poukázal vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství Jan Lisický.

Jak je možné, že znovu vraždil?

Útočník byl obviněn z pokusu o vraždu a soud ho poslal do vazby. Hrozí mu trest odnětí svobody od 15 do 20 let, případně výjimečný trest.

Dosud si recidivista odseděl dohromady 48 let - mimo jiné i za vraždu ve věznici v Leopoldově, kde ubil kladivem svého spoluvězně.

Rodina postřelené ženy se nyní chce obrátit na Ministerstvo spravedlnosti a veřejného ochránce práv. Má pochybnosti.

„Chceme, aby někdo prošetřil, zda byly dodrženy podmínky propuštění tohoto recidivisty na svobodu po jeho posledním trestu. Jak je možné, že znovu vraždil? Sledoval někdo, jestli je tento člověk schopen fungovat ve společnosti? To mají žít slušní lidé ve strachu?“ kroutila hlavou paní Petra a neskrývala slzy.

Potřebujeme ji…

Její maminka stále bojuje o život na oddělení následné intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc.

„Ten gauner mamince prostřelil hlavu, má poškozený mozek. Návrat do běžného života nevidí odborníci jako možný…. Ale už to, že nezemřela v herně, kde čtyřicet minut ležela než přišel další zákazník a zavolal záchranku… Musíme to vyhrát, šeptám jí to pokaždé, když u ní sedíme. Vnoučata potřebují babičku, my ji potřebujeme,“ svěřuje se paní Petra a zlomí se jí hlas.