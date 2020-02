Situaci má zlepšit novela zákona, která má urychlit odtahy.

Problémy s odstavenými nepojízdnými vozidly se čas od času zabývají ve většině olomouckých městských částí.

Například v lednu se autovraky řešily na zasedání komise městské části Povel.

„Vraků na sídlišti pořád přibývá. Například v Jeremiášově ulici je už dlouho odstavený posprejovaný zelený automobil. Má ulámaná zpětná zrcátka, je z něj skladiště odpadků a je už delší dobu vedený v evidenci autovraků. Ani přes urgence auto zatím nebylo odtaženo. Občané si stěžují také na další nepojízdné vozidlo v Janského ulici. Ve Velkomoravské ulici zase byl u odbočovacího pruhu ve směru k Hotelovému domu dlouhodobě odstavený nepojízdný autobus,“ řekl předseda komise městské části Lukáš Popelák.

Než na odtah autovraku po všech nezbytných formalitách dojde, trvá to podle něj příliš dlouhou dobu. Vše by ale mohla zlepšit změna zákona.

„Pokud vstoupí v platnost, bude nepojízdná vozidla možné z ulice odtáhnout mnohem dříve. Pak snad bude pro tyto případy alespoň nějaká účinná ´páka´. Zatím je to tak, že problémy s autovraky řešíme snad na každém zasedání komise. Jen občas se stane, že si nepojízdné auto majitel odveze poté, co jej městská policie označí jako vrak,“ popsal Lukáš Popelák.

Stovka autovraků ročně

Městská policie se v Olomouci každoročně zabývá více než stovkou autovraků. Například jen během prvních tří týdnů letošního roku dostali strážníci od občanů 11 podnětů na nepojízdné vozidlo, které dlouhodobě blokuje parkovací místo nebo je odstaveno přímo na silnici.

Strážníci pak vyjíždějí na místo a zjišťují, zda se opravdu jedná o vrak.

„Tím je vozidlo, které je kvůli technickým závadám zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Provedeme lustraci vozu, ověříme, zda auto není v pátrání a zjišťujeme majitele. Pokud se nepodaří vlastníka kontaktovat, vozidlo označíme a věc oznámíme majiteli dotčené komunikace nebo pozemku,“ popsal mluvčí městské policie Petr Čunderle.

Pokud si vlastník nepojízdné auto včas neodveze, zajistí majitel silnice odtah. Náklady pak zpětně vymáhá po motoristovi.

Ještě složitější situace nastává ve chvíli, kdy je nepojízdné vozidlo odstaveno na soukromém pozemku.

„Zjistíme to náhledem do katastru nemovitostí. Majitel pozemku pak musí řešit celou situaci po vlastní linii občanskoprávní cestou, což je případ například parkoviště u prodejny v Jeremiášově ulici,“ vysvětlil Petr Čunderle.

Vylepšení zákona

Novelu zákona schválila poslanecká sněmovna v lednu letošního roku. Vlastník silnice nebo parkoviště podle ní může odtáhnout vozidlo, které má technickou kontrolu propadlou déle jak šest měsíců. Měl by však provozovatele automobilu nejdříve vyzvat k odtahu nepojízdného auta nebo k prodloužení „technické“. Pokud to vlastník neudělá do dvou měsíců, může auto nechat odtáhnout a náklady pak po něm zpětně vymáhat.

Autovraky v Olomouci

Rok 2018 – 98 vraků nahlášeno občany, dalších 16 zjištěno městskou policií

Rok 2019 – 101 vraků nahlášeno občany, dalších 10 zjištěno městskou policií

Rok 2020 (do 23. ledna) – 11 vraků nahlášeno občany, další 1 zjištěn městskou policií

(Zdroj: Městská policie Olomouc)

JAK NAHLÁSIT AUTOVRAK

Nahlásit autovrak lze během minuty

- prostřednictvím systému Mobilní rozhlas

- využívá jej přes 550 českých obcí

- je v něm zaregistrováno zhruba 300 tisíc občanů

- autovraky jsou jedním z nejvíce nahlašovaných problémů, se kterými se místní samosprávy musejí potýkat

- loni bylo prostřednictvím této platformy nahlášeno více než 500 autovraků

- aplikaci je možné stáhnout zdarma na Google Play a App Store

- pro zaslání podnětu samosprávě nebo majiteli pozemku stačí vrak vyfotit i s registrační značkou a zařadit do příslušné kategorie

- aplikace sama dohledá katastr obce

- pozici autovraku je možné v mapě upravit také ručně

- pokud dojde k aktualizaci podnětu, je občan e-mailem informován o tom, jak je věc vyvíjí

- podrobný videonávod najdete zde