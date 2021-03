„Nachystali jsme dvě stě padesát makrel. Je lockdown a lidé nemohou na výlet mimo obec. Taky je dnes dost zima. Dnešek věnujeme hlavně Sobáčovským a jsme rádi, že první už dorazili. Máme i uzené kapry, amury. Kdo ryby nemusí, rád sáhne po našem vynikajícím bůčku. Neodolatelná je i tvarůžková klobáska,“ ukazoval dobroty provozovatel Martin Komárek

Se zimní pečenou makrelou, vychucenou podle vlastní receptury přišli začátkem února jako první na Olomoucku. „Řekli jsme si, že to zkusíme. V létě je to fenomén a v zimě je nikdo nezkusil. Byla to trefa!“ pochvaloval si.

Příprava makrel je ovšem citelně náročnější než v létě.

„Zmrzlé ryby kuchat v mraze? Taky nám do toho sněžilo. Teď už tolik nemrzne a ryby se i lépe pečou, netrvá to tak dlouho jako při teplotách pod nulou,“ vysvětloval podnikatel.

Jedna lákavější než druhá

Štamgasti se od poledne trousili k oblíbenému „okénku“ a vybírali ryby. Jedna lákavější než druhá. Největší zájem byl kolem 14. hodiny, až trochu vytrávilo po obědě. „Jsou pokaždé vynikající! Bereme si dvě,“ usmívala se zhruba čtyřicátnice.

Pečené makrely budou v Sobáčově opět za dva týdny.

„Příští sobotu bude Itálie. Když už kvůli koronaviru nemůžeme cestovat, nabízíme lidem Cestování s chutí s námi. Už jsme hosty pozvali do Asie či Mexika,“ lákal Komárek zájemce na gastronomickou výpravu za hranice Česka.