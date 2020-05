Voliéru neznámý vandal prokopl někdy v noci ze středy 27. na čtvrtek 28. května. Z dvaceti andulek jich vzniklou dírou uletěla polovina, z deseti zebřiček unikly tři, ven se dostal i jeden papoušek agapornis.

„Zbývající ptáky ve voliéře jdeme zrovna s kolegyní pochytat. Paní ředitelka rozhodla, že je přemístíme do našich vnitřních prostor. Už jednou se někdo pletivo pokusil poškodit, tehdy ale žádný ptáček neuletěl. V zájmu ptáků ani nic jiného než je odtamtud stáhnout není,“ řekla kolem čtvrtečního poledne Jana Hálová ze Střediska volného času Duha Jeseník.

Na voliéru pracovníci volnočasového centra rozmístili klece s potravou. Do nich by se mohl některý opeřenec chytit.

„Někteří ulétlí ptáci se vrátili. My je ale nejsme schopni pochytat, protože sedí nahoře na voliéře. Necháme tam klece se zrním. Na klece ale nejsou zvyklí, tak si myslím, že ani to zrní je do nich nenaláká. A ve volném prostoru chytit ptáka, to je nemožný úkol,“ poznamenala Jana Hálová.

Nechci na nikoho ukazovat bez důkazů

O možném pachateli nechce pracovnice volnočasového centra spekulovat.

„Byly tam problémy s lidmi, kteří tam posedávali a popíjeli alkohol. Ale jestli to byl i tentokrát někdo z nich nebo to byl nějaký výrostek, nevím. Nechci na nikoho ukazovat, když nemám důkaz,“ vysvětlila.

Nikdo nic neviděl

Pachatele hledají i městští strážníci. Poškození voliéry jim nahlásil oznamovatel o půl sedmé ráno.

„Okamžitě jsme na místo vyslali hlídku. Ta voliéru nafotila a zabezpečila, aby neuletěli další ptáci. Pak jsme zavolali vedoucí Duhy a případ jsme dále řešili s Policií České republiky. Strážníci ještě objížděli podniky v okolí, jestli na místo nemá některý ze soukromých subjektů přesah kamery, případně by nemohl poskytnout nějaké svědectví. Nikdo ale nic neviděl,“ řekl ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Co odhalí kamera?

Prostor náměstí Svobody monitoruje kamera městského bezpečnostního systému. Strážníci nyní vyhodnocují její záznam. Je ale otočná, takže v jeden moment zabírá pouze část náměstí. Výhledu elektronického oka do prostoru voliéry navíc brání zeleň. Stojí totiž uprostřed parčíku.

Voliéru uprostřed náměstí Svobody nechalo město obnovit v roce 2017. V minulosti se zde obdobná nacházela. Středisko volného času od počátku žádalo, aby na ni dohlížela kamera. Než se nezlepší její zabezpečení, exotičtí opeřenci se do ní zřejmě nevrátí.