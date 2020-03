„Je to správné rozhodnutí, protože zdraví je na prvním místě. Nic není na našem životě podstatnějšího. Logika ukončení soutěží je správná,“ prohlásil Radan Holásek, výkonný ředitel VK UP Olomouc.

Dál čekat ze strany vedení volejbalového svazu nemělo smysl z vícero příčin. Kluby měly omezené tréninkové možnosti, v českých soutěžích navíc působí řada hráčů a hráček ze zahraničí.

„Liga je profesionální a plná cizinců. U některých klubů je to třeba půlka kádru. Holky musely do nedělního večera odjet, náš klub by byl z půlky nekompletní,“ prozradil Holásek.

Teoretický předpoklad v podobě možnosti rozehrát play-off bez diváků v horizontu několika dalších týdnů nedával smysl.

„Hrát před prázdnými tribunami by byl absolutní nesmysl, to by bylo proti veškeré logice sportu. Sport se hraje pro lidi, ne pro výsledek,“ konstatoval Holásek.

Olomoucký tým se během víkendu a pondělí na nějakou dobu rozpouští.

Podobně je na tom i Šternberk. Například libero Katrina Zilbermanová už z Hané odcestovala domů a v Izraeli ji čeká povinná karanténa:

„Všechno je v pořádku, díky Bohu. Po návratu z České republiky musím ale dle zákona do čtrnáctidenní karantény,“ vzkázala fanouškům.