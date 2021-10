Velký zájem voličů, především z řad mladší generace, zaznamenali například v obou volebních místnostech v klubu důchodců v Polské ulici v Olomouci. Lidé přicházejí k urnám cestou ze zaměstnání a v doprovodu svých potomků, mnozí pak odjíždějí na víkend a tak chtějí mít co nejdřív „odvoleno“.

Jiní se vydají volit až po večeři nebo těsně před desátou večerní. Volební účast je také v okrsku číslo 15 a 16 zatím velmi slušná.

„Zájem je překvapivě vysoký, už před otevřením venku stála fronta a lidé pořád přicházejí ve velkém počtu. Před třetí hodinou byla volební účasti okolo čtrnácti procent, aktuálně je to více než dvojnásobek. Jako první přišli tradičně volit zdejší senioři, bývá tomu tak při každých volbách a ani tyto nejsou výjimkou,“ popsal po 16. hodině předseda komise v okrsku číslo 16 Jan Mrajca.

Cestou ze zaměstnání a po vyzvednutí dětí ze školní družiny se k volební urně v Polské ulici vydali také mladí manželé, kteří bydlí jen o pár ulic dál.

„Vhodíme hlasy do urny a hned odjíždíme na chatu. Velké iluze o změně poměrů po volbách si dopředu raději neděláme, už jen s ohledem na to, koho volí většina seniorů a bohužel i naši rodiče. Pokud půjdou ve velkém volit mladí a složení parlamentu se díky jejich hlasům výrazněji obmění, bude to jen dobře,“ shodli se manželé a spěchali v doprovodu svých potomků do volební místnosti.

Samotný průběh voleb je podle předsedy komise zatím klidný a všechno probíhá bez problémů.

„Je vidět, že lidé jsou zodpovědní. Nesetkali jsme se s tím, že by někdo přišel do volební místnosti bez respirátoru nebo roušky, nikoho jsme zatím kvůli tomu nemuseli napomínat,“ ocenil přístup voličů Jan Mrajca a společně s kolegy připravoval přenosnou volební urnu. Tu si na páteční podvečer předem „objednal“ imobilní manželský pár.

Nejměnší obec: do večera 40%

V nejmenší obci Olomoucka, Mutkově, odvolilo k 18:30 přes 40 procent voličů.

„Ano, je to tak. Přes 41 procent,“ usmívala se Ivana Strnadová z tamní volební komise.Ve vsi v Nízkém Jeseníku je na seznamu voličů 41 jmen. „V 18:30 odvolilo 17 z nich,“ poznamenala Strnadová, která je zároveň starostkou obce.Největší nápor na volební komisi byl po 18. hodině. To když se otevřela hospoda, která se nachází ve stejném objektu jako volební místnost.

Komenium: fronty už od otevření

Fronty voličů se začaly krátce po otevření volebních místností tvořit před okrskem číslo čtyři v Základní škole Komenium v ulici 8. května v Olomouci.

Čekalo se na vstup do volební místnosti i úpravu volebních lístků a ve frontách se stálo také na chodbách.

První voliči přicházeli k volebním místnostem na Základní škole Komenium už před druhou hodinou odpoledne a pořád jich přibývalo.

Před vstupem čekala například paní Jana, která si kvůli možnosti volit v Olomouci musela vyřídit volební průkaz.

„Domů na Rýmařovsko bych se včas nedostala, odvolit ve městě je pro mě jednodušší. Jdu k volbám, protože doufám, že se něco změní. Mrzí mě, že některé strany šly do koalice a nesestavily samostatné kandidátky. Aby se do parlamentu dostali jen ti, které tam opravdu chci, budu kandidáty kroužkovat,“ řekla žena středního věku, která v pátek odpoledne hodila hlas do volební urny jako třetí v pořadí.

Ve volební místnosti se během pár minut vytvořila fronta, členka komise proto další zájemce dovnitř pouštěla po jednom. Lidé trpělivě čekali také na chodbě a zájem byl značný i v dalších hodinách.

„Je to pro nás velké překvapení, voličů chodí opravdu hodně a zájem neustává, stále se stojí fronta ve volební místnosti i před ní. Mezi druhou a třetí hodinou přišla více než stovka voličů. Celkem jich máme v evidenci okolo sedmi stovek,“ potvrdila velký zájem Olomoučanů o volby zapisovatelka okrsku číslo čtyři Beatrice Staniczková.

Volební procesí v Samotiškách

Fronta na volební urnu se tvořila po 14. hodině i v Samotiškách, obci "na dohled" od Olomouce.

„Vidíte to procesí? Tady je vždycky pořádná účast. Je to tak a bylo i za komunistů, kdy se přetahovali komunisti s lidovci,“ usmívala se seniorka, která před volební místností čekala s německým ovčákem až odvolí partner. „Půjdu volit i za něj,“ ukazovala rozesmátá na čtyřnohého hlídače.

V obci, kde v minulých sněmovních volbách přišlo k urně téměř 73 procent voličů, není lidem jedno, kam bude Česká republika nadcházející čtyři roky směřovat. Pouhou čtvrt hodinu po otevření volební místnosti využilo svého voličského práva přes 20 lidí a neustále přicházeli další voliči.

V Samotiškách stáli voliči frontu na urnu, 8. října 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Hlušovice: Touha po změně

Ospalejší byl start v Hlušovicích, kde před otevřením volební místnosti čekaly s hlasovacím lístkem v ruce tři voličky. I v této obci byla v roce 2017 volební účast nadprůměrná - 69 procent.

„Chci změnu. Nepodpořím současný kurz, takto dál nelze,“ svěřila se třicetiletá žena. „Mám stejný názor. Dost bylo populistů. Třeba více zodpovědnosti,“ přidala se pětačtyřicetiletá obyvatelka Hlušovic, kterou doprovázel dcerka. „Nikomu nepřeji nic zlého, ale ať už jde. Někam do tepla, kde má vilu,“ zanotovaly si první hlušovické voličky.

Olomoucko má pět lídrů

V Olomouckém kraji mohou vybírat mohou ze 20 politických stran, hnutí a koalic. Lístek mohou vhodit do volební urny tak, jak seznam kandidátů nabídly voličům kandidující subjekty nebo si kroužkem zvolí konkrétní jména, která chtějí vidět ve sněmovní lavici.

Lídři původem z olomouckého okresu stojí v čele pěti kandidátek. Někteří z nich mají přitom nemalou šanci, že usednou v Poslanecké sněmovně, kde má Olomoucký kraj nyní 12 zvolených zástupců.

Na Olomoucku v minulých volbách zvítězilo hnutí ANO se ziskem 30,20 procent hlasů. Druhé skončilo SPD s 12,31 procenty a třetí příčku obsadila ODS se ziskem 9,98 procenty hlasů a těsně za ní skončili Piráti s 9,92 procenty.

Zatímco v některých obcích okresu získalo vládní hnutí Andreje Babiše přes 40 procent, v několika vesnicích utrpělo debakl, když jej s výrazným předstihem porazil jiný politický subjekt.

Volební účast byla v roce 2017 na Olomoucku 60,38, nejvyšší v rámci všech okresů Olomouckého kraje. V několika obcích okresu přitom překročila 70 procent.