Čtvrtá SPD v okrese Olomouc oslabila z 12,31 procenta na 10,29. ČSSD obdržela na Olomoucku 4,32 procent hlasů. Nejenže neobhájila jeden poslanecký mandát za kraj, ale nejstarší politická strana v ČR se nedostala do Sněmovny vůbec.

„Je to důsledek dezinformací vůči Pirátům, což se projevilo,“ dodal starosta Nové Hradečné a nový poslanec parlamentu.

„Je to slabší výsledek, než jsme očekávali,“ reagoval lídr kandidátky Pirátů a Starostů v Olomouckém kraji Tomáš Müller (STAN).

Třetí skončili na Olomoucku Piráti se Starosty, získali 14,85 procenta hlasů. Krajsky to bylo "jen“ 12,35.

„SPOLU jsme porazili o pět procent, to rozhodně není málo,“ komentoval výsledek voleb v regionu lídr kandidátky ANO a poslanec Ladislav Okleštěk.

„Během příštího týdne se potkáme jako klub městských zastupitelů a řekneme si, co dál,“ reagoval Major.

„Z mého pohledu obrovský úspěch,“ hodnotil celkový zisk SPOLU druhý na krajské kandidátce Martin Major (ODS). „Výsledek voleb reflektuje náladu občanů. Chtěli změnu a je to nyní o nás, abychom je nezklamali,“ dodal náměstek olomouckého primátora a nově také člen dolní komory Parlamentu ČR.

Volební účast na Olomoucku byla něco přes 66 procent, v minulých volbách v roce 2017 to bylo 60,38 procenta.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.