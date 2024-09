Jak byste rozhodl jako olomoucký hejtman? Reakce na všech 11 otázek najdete zde.

Chybí učitelé, chybí doktoři, zní léta zejména z periferních částí Olomouckého kraje. Deník se proto lídrů v krajských volbách ptal, zda by měl kraj nabídnout stipendia nadprůměrným studentům zdravotnických nebo některých učitelských oborů výměnou za to, že pak studenti zůstanou pracovat v Olomouckém kraji stanovený počet let.

Na jejich odpovědi se můžete podívat v exkluzivním videu v další části článku.

Svůj postoj sdělil Ivo Slavotínek (Spojenci24), Martin Šmída (Piráti s podporou ProOlomouc), Ladislav Okleštěk (ANO), Antonín Staněk (Přísaha), Josef Suchánek (Starostové pro Ol. kraj), Dalibor Horák (ODS), Vladimír Urbánek (Stačilo!) a Radim Fiala (SPD+Trikolora+PRO+Svobodní).

Podívejte se, jak by se zachovali jako hejtmani.