Volby v Huzové na Olomoucku vyhrálo sdružení „Huzová lepší a vstřícnější“ kolem současné starostky Yvony Jirušové, které v sedmičlenném zastupitelstvu posílilo o jeden mandát na tři.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Podle starostky by měla pokračovat koaliční spolupráce s hnutím SOVA, které obhájilo dvě křesla. Ustavující zasedání obecního zastupitelstva by se mělo uskutečnit ještě do konce letošního roku.