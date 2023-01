„Koho podpoříme? Jedině Babiše,“ řekla rezolutně ve volební místnosti na Vysoké školy logistiky Veronika Džigová.

„Zdá se mi nejlepší, protože je lidský a rozumíme mu, co mluví. Mně se líbila ta Danuše Nerudová, která měla kolem romských děcek jiné plány co se týče školy, ale bohužel to nevyšlo. Petr Pavel mi nesedí, neumím říct proč, ale nesedí,“ doplňuje paní Dana.

„Pro naše lidi a Českou republiku toho udělal pan Babiš mnohem více, než ten, jak se mu říká, Pavel. Tak ať se zase nedělá, ten generál,“ řekla Albína Pokutová, která přišla k volbám s manželem a dětmi.

Fronty na volby v Olomouci, účast zřejmě překoná tu z prvního kola

Mladí lidé by si zase přáli vidět na Hradě generála Petra Pavla.

„Rozhodoval jsem se ve druhém kole relativně jednoduše, protože v průběhu posledních šesti let, kdy byl ve vládě pan Babiš, mě přesvědčil, že toho umí hodně pokazit. Prezidentské debaty, které jsem sledoval, mě v tom jedině utvrdily. Odradila mě i jeho komunikace a to, jak se vyjadřuje. Petra Pavla jsem volil i v prvním kole - podle průzkumů totiž patřil do trojice, která by mohla uspět. Takže moje volba byla spíše racionální,“ vyjádřil svůj názor Jakub Hadaš, který přišel volit do okrsku v budově Vysoké školy logistiky v Přerově.

„Pro mě to bylo poměrně jednoduché. Věděla jsem přesně, že toho druhého kandidáta volit nebudu. Svůj hlas dám Petru Pavlovi,“ poznamenala jiná mladá žena.